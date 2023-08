Talon en visite de travail en Chine jeudi prochain

Le président béninois Patrice Talon effectuera une visite de travail en Chine du 31 août au 03 septembre 2023.

L’axe Cotonou-Pékin se renforce ! Le Chef de l’Etat Patrice Talon rencontrera le président Xi Jinping dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié en Chine.

La visite se déroulera du jeudi 31 août au 03 septembre 2023.

Les sujets d’intérêt pour la Chine et le Bénin sont au programme de la visite. Il est prévu entre autres un dîner d’Etat et un tête-à-tête entre Patrice Talon et Xi Jinping.

