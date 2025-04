Talon échange avec les leaders religieux

Le chef de l’Etat Patrice Talon a reçu jeudi 10 avril 2025, une délégation du Cadre de concertation des confessions religieuses au Bénin. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de la rencontre qui s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement destinés à promouvoir le dialogue interreligieux et renforcer la cohésion sociale dans le pays.

Les confessions religieuses étaient au Palais de la Marina ce jeudi 10 avril 2025. Avec les leaders religieux, le chef de l’Etat a abordé plusieurs sujets dont notamment, la caducité de la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations et aux fondations en République du Bénin. Cette loi selon les eux, ne favorise pas le bon fonctionnement des confessions religieuses et des associations religieuses dans le pays.

La question de la laïcité, les conflits internes qui opposent certaines confessions religieuses, la situation politique dans le pays et les élections générales de 2026, de même que le dossier complot contre la sûreté de l’État étaient au cœur des échanges entre le président de la République et ses hôtes.

Au terme de la rencontre, Patrice Talon a salué le rôle des confessions religieuses dans la promotion de la paix, la tolérance et l’harmonie entre les différentes communautés. Il a exprimé sa volonté de continuer à collaborer étroitement avec les leaders religieux pour aborder des questions sociales et communautaires, tout en favorisant un environnement propice à la coexistence pacifique.

Pour ce qui concerne les élections générales de 2026, l’organisation d’une rencontre des membres du Cadre de concertation est envisagée. Les conclusions issues de cette rencontre selon le gouvernement, contribueront à la réussite de l’organisation de ces élections.

Le chef de l’Etat a réaffirmé au cours de cette rencontre, l’engagement du gouvernement à soutenir les initiatives des confessions religieuses en matière de paix et de développement communautaire. Il n’a pas manqué de les encourager à poursuivre leur rôle actif dans la sensibilisation et l’éducation des citoyens sur les valeurs de respect et de solidarité.

Profitant de l’occasion de cette rencontre, les leaders religieux ont félicité le chef de l’Etat pour ses efforts de médiation dans la résolution de crises au sein de certaines confessions religieuses.

F. A. A.

11 avril 2025 par ,