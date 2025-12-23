Talon défend la démocratie comme un levier de développement

Le chef de l’Etat Patrice Talon était face aux députés de la 9e législature ce mardi 23 décembre 2025, pour son message sur l’état de la Nation. Face à la représentation nationale, il a souligné que les réformes entreprises depuis 2018, permettront de mettre « véritablement » la démocratie au service du développement des citoyens béninois.

Les réformes entreprises au Bénin ces dernières années doivent permettre de mettre la démocratie au service du développement des citoyens. Le chef de l’Etat l’a souligné dans son message à la Nation ce mardi 23 décembre 2025. Pour le président de la République, la démocratie ne doit plus être au « service exclusif des acteurs politiques ». « Diriger la Nation béninoise ne doit plus être perçu comme un droit, mais plutôt un devoir qui requiert de la disponibilité, de la vision, de la compétence et de l’application », a-t-il précisé.

Et la démocratie à l’en croire, se définit de plus en plus au Bénin comme « un facteur de développement et de promotion du bien-être des citoyens. « Elle n’est plus un prétexte de pagaille, de corruption net d’impunité », a ajouté le président de la République évoquant le modèle type du politicien béninois.

« Au Bénin désormais, il ne suffit plus d’être un harangueur de foule, un vendeur d’illusions, proclamé acteur politique, pour s’emparer de notre destin commun sans autre projet que celui d’en jouir seul avec ses partisans. Pour nous diriger au Bénin, nous protéger, assurer notre développement et notre bien-être, il faut être capable de le mériter politiquement. Etre acteur politique ne confère plus aucun droit, il n’astreint qu’à des devoirs et à l’humilité voire à l’effacement et même au sacrifice de soi », a laissé entendre le chef de l’Etat.

F. A. A.

23 décembre 2025 par ,