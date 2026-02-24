mardi, 24 février 2026 -

Présidentielle d’avril 2026

Talon dans le Comité de campagne du duo Wadagni-Talata

Voici les membres de l’équipe




À moins de deux mois de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, la mouvance présidentielle béninoise a rendu publique la liste des membres de l’équipe de campagne du duo de candidats formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata.

Le pilotage de la campagne du duo de candidats Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata à la présidentielle du 12 avril prochain est confié à un Comité Stratégique composé des figures de proue de la majorité.

On y retrouve notamment le Président Patrice Talon ; Joseph Djogbénou, président de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et président de l’Assemblée nationale ; Abdoulaye Bio Tchané, secrétaire national du Bloc Républicain (BR).

Au poste de Directeur de Campagne, le député Assan Seibou sera assisté d’une équipe de coordination nationale incluant des ministres en exercice et des députés influents. Il s’agit des députés Orden Alladatin ; Aké Natondé ; Sofiath Schanou ; Barthélemy Kassa ; Joseph Anani ; Chantal Ahyi et le ministre des sports Bénoît Dato.

Un maillage territorial des 24 Circonscriptions Electorales

La stratégie repose sur un quadrillage des 24 Circonscriptions Electorales. Pour chacune d’elles, des binômes de responsables ont été désignés afin d’assurer l’animation et la mobilisation locales.

Dans le nord, des responsables comme Bio Guera Saka Kina et Bani Chabi Tijani sont chargés de coordonner les activités de campagne.

Dans le sud, le député et maire honoraire de Cotonou, Luc Atrokpo, le député et ex ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, figurent parmi les personnalités mobilisées.

Pour encadrer la campagne, plusieurs comités spécialisés ont été mis en place, notamment un comité des finances, placé sous la responsabilité de William Tchékpé ; un comité technique chargé des médias, ainsi qu’un comité logistique en charge de l’organisation des déplacements et des rassemblements. Le comité chargé des médias est composé de Zinath Glèlè ; Anique Djimadja et Euloge Nanga.

Le tandem Wadagni-Talata se présente comme le garant de la poursuite des réformes engagées ces dernières années sous le leadership du président sortant Patrice Talon.

24 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




