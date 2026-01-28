Talents et spectacles Benin prévoit 2 salles de cinéma au Sofitel

TALENTS ET SPECTACLES BENIN SAS bénéficie désormais des mesures incitatives du régime des investissements spécifiques pour son projet de salles de cinéma au Sofitel.

La société TALENTS ET SPECTACLES BENIN SAS va installer deux salles de cinéma premium au Sofitel de Cotonou. Elle est retenue au régime des investissements spécifiques pour la mise en œuvre de ce projet. Il vise à renforcer l’offre de loisirs et de divertissement haut de gamme au Bénin, tout en contribuant à la promotion de la culture cinématographique.

À travers cet agrément, l’État béninois réaffirme sa volonté d’encourager les investissements privés dans des secteurs porteurs, capables de stimuler la croissance économique et de créer des emplois. La réalisation de ce projet devrait en effet générer de nouvelles opportunités professionnelles, dynamiser l’économie locale et renforcer l’attractivité touristique de la capitale économique.

