TV5MONDE soutient la création du Cotonou Comedy Festival

Partenaire des grands événements culturels africains et des artistes francophones, TV5MONDE apporte son soutien à la création du Cotonou Comedy Festival (Bénin), qui se tiendra du 1er au 6 décembre 2025. Deux spectacles seront diffusés sur nos antennes et notre plateforme TV5MONDE+, ce qui leur assurera une visibilité mondiale.

Devenir l’un des principaux festivals d’humour du continent africain : c’est l’objectif ambitieux du Cotonou Comedy Festival créé par l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) du Bénin et le Groupe Jokenation, et auquel TV5MONDE a décidé d’apporter son soutien.

La première édition réunira de nombreux artistes francophones africains, européens et américains parmi lesquels Kev Adams, Herman Amisi, Frida Choco Bronzé, Willy Dumbo, J-M Elie, Elifaz, Kady, Prissy La Dégameuse, Manouton, Certe Mathurin, Charly Niobe, Juste Parfait, Ulrich Takam, Paul Taylor, Oualas, Samia Orosemane et Caroline Vigneaux.

« Le spectacle vivant et l’humour sont des vecteurs essentiels de dialogue et de cohésion à l’échelle de l’Afrique et de l’ensemble de la francophonie. TV5MONDE est fier de donner une résonance mondiale au Cotonou Comedy Festival en diffusant sur ses chaînes les deux spectacles organisés au Palais des Congrès de Cotonou. », annonce Kim Younes, PDG de TV5MONDE.

Diffusion début 2026 sur TV5MONDE

Le spectacle « Mikwabo », qui se tiendra le vendredi 5 décembre à 19h30, mettra spécialement à l’honneur les artistes africains. « Welcome Black », organisé le 6 décembre à 19h30, donnera quant à lui la parole à des humoristes internationaux autour des thèmes de l’identité, du sentiment d’appartenance et du métissage culturel. Ces deux spectacles seront diffusés sur TV5MONDE début 2026, en coordination avec la Société de Radio et de Télévision du Bénin (SRTB).

« Créer un festival est un véritable défi qui nécessite de s’appuyer sur des partenaires solides. Nous nous réjouissons que TV5MONDE ait accepté d’accompagner cette aventure en donnant une visibilité mondiale au Cotonou Comedy Festival dès sa première édition. C’est une très belle reconnaissance pour les artistes africains et internationaux qui s’y produiront », salue Grégoire Furrer, Fondateur du Montreux Comedy Festival et Président du groupe Jokenation.

Masterclass, table-ronde et village du rire : le Cotonou Comedy Festival sera aussi une semaine de festivités, de rencontres et de débats ouverts à tous. Découvrez le programme et la bande annonce.

À propos de TV5MONDE

TV5MONDE est le premier réseau mondial de télévision généraliste francophone. Il compte dix chaînes distribuées dans plus de 400 millions de foyers à travers le monde et sous-titrées en 12 langues, auxquelles s’ajoute la plateforme de streaming TV5MONDE+ disponible dans 200 pays et territoires, des chaînes « fast », des applications mobiles et une présence sur les messageries instantanées et les réseaux sociaux. TV5MONDE, c’est aussi l’offre TV5MONDE EDU avec ses programmes éducatifs et ses milliers de fiches pédagogiques d’apprentissage et d’enseignement du français fondées sur les contenus audiovisuels.

17 novembre 2025 par