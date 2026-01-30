TV5MONDE renforce la place de l’humour sur ses antennes

Fidèle à son ADN généraliste, TV5MONDE met à l’honneur en février la vitalité et la diversité des scènes humoristiques francophones, de Bruxelles à Cotonou. Avec l’objectif de faire découvrir sur tous les continents la nouvelle génération de talents.

« Dans un contexte international parfois morose, nous avons besoin de programmes fédérateurs. Quoi de mieux que le rire pour nous apporter cette bouffée d’oxygène et nous rassembler ? A partir de février, TV5MONDE va renforcer la visibilité de la nouvelle scène humoristique francophone sur ses antennes », annonce Thomas Leroy, directeur des programmes.

Numéro spécial du Grand Cactus

Place d’abord, à l’humour belge ! Le 6 février, TV5MONDE diffusera un numéro spécial du Grand Cactus, l’incontournable rendez-vous humoristique de la RTBF. Jérôme de Warzée et son équipe investiront à cette occasion la scène emblématique du Forest National à Bruxelles.

Ce spectacle inédit réunira de nombreux invités, dont Martin Charlier, James Deano, Livia Dushkoff, Damien Gillard, Isabelle Hauben, Kody, Fabien Le Castel ou encore Tamara Payne. TV5MONDE proposera aussi à ses téléspectateurs d’entrer dans les coulisses de l’émission, avec des images des répétitions et des séquences inédites.

Les humoristes africains à l’honneur

Après avoir soutenu en décembre la création du Cotonou Comedy Festival au Bénin, TV5MONDE s’apprête à le faire voyager dans 400 millions de foyers à travers le monde. Les 20 et 27 février*, les spectacles Mikwabo et Welcome Black (2x90’) seront diffusés en prime-time sur les huit chaînes généralistes de notre média francophone.

Ces deux soirées rassembleront des humoristes africains, européens et américains afrodescendants autour du thème de l’identité. Parmi eux : Kev Adams, Yazid Assoumani, Dolino, Jean-Michel Elie, Charly Nyobe, Oualas, Samia Orosemane, Pacheco, Lala Sagna ou encore Paul Taylor.

Une nouvelle création originale

Le 12 février, TV5MONDE dévoilera une nouvelle création originale : la mini-série Ils vécurent heureux (8x3’). Huit couples emblématiques – de Tarzan et Jane à Adam et Ève, en passant par le trouple Arthur, Guenièvre et Lancelot – passeront sur le divan d’une thérapeute pour interroger, avec humour et irrévérence, ce que signifie aimer aujourd’hui.

Février marquera aussi le retour du divertissement belge Comme à la maison (19x26’). Dans cette 4e saison, GuiHome invitera ses colocataires humoristes à improviser de nouveaux sketchs en leur fixant des thèmes et des contraintes toujours plus fous.

Diffusion en France, Belgique, Suisse & Monaco

Le Grand Cactus : le 6 février à 21h

Comme à la maison : à partir du 9 février, du lundi au vendredi à 9h

Ils vécurent heureux : du 12 au 19 février à 19h55

Spectacle Mikwabo : le 20 février à 21h

Spectacle Welcome Black : le 27 février à 21h

