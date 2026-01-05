TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE

lundi, 5 janvier 2026 -

Béninoises et Béninois
Notre parti, votre parti, l’Union Progressiste le Renouveau , s’est toujours préoccupé de votre mobilité, surtout de celles et ceux d’entre vous, qui vivent en milieu urbain.
C’est pour cette raison que l’ UP le Renouveau a intensifié ces dernières années son plaidoyer auprès du Gouvernement, pour la prise en compte des communes qui ne bénéficient pas encore du Programme Asphaltage. Comme, nous le constatons, ce programme a permis de moderniser le cadre de vie dans plusieurs communes bénéficiaires avec un impact significatif sur la mobilité urbaine. Sans des rues pratiquables et des voies d’accès, la mobilité urbaine reste fortement compromise.
Bénéficiant de votre confiance depuis de longues années, l’ UP le Renouveau a veillé à ce que toutes les communes dirigées par des cadres issus de nos rangs, soient des modèles en termes d’initiatives pour faciliter et promouvoir une mobilité urbaine respectueuse de l’environnement et donc conforme aux exigences du développement durable.

L’ UP le Renouveau, s’engage à créer dans les communes du Bénin, des conditions optimales aux populations pour rendre plus aisée leur mobilité, tant dans leurs activités économiques que sociales et culturelles.
Pour une amélioration continue de la mobilité urbaine, Votez massivement UP le Renouveau le 11 janvier.
Choisir UP le Renouveau, c’est proclamer la fin de la penibilité de la mobilité dans les communes qui vivent encore cette réalité.
Le seul choix valable le 11 janvier prochain, c’est UP le Renouveau .

5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




