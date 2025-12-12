vendredi, 12 décembre 2025 -

Manifestations culturelles au Bénin

TRACE devient partenaire de WeLovEya Festival




Le WeLovEya Festival, événement consacré aux musiques urbaines et à l’afrobeat chaque fin d’année à Cotonou au Bénin, obtient un partenaire média de taille. Il s’agit TRACE.

TRACE, média de référence des cultures urbaines, s’engage désormais aux côtés du WeLovEya Festival. Plateforme incontournable de la musique afro-urbaine et porte-voix de la jeunesse créative, TRACE, à travers ce partenariat, réaffirme sa vision ambitieuse et son engagement fort pour la promotion des talents africains.
L’édition 2025 de WeLovEya Festival aura lieu les 27 et 28 décembre prochain sur l’esplanade de l’Amazone. A l’instar des éditions précédentes, cette nouvelle édition accueille de grands noms de la musique africaine tels que Wizkid, Davido, Gims, Kaaris, Naza, Keblack, Didi B et Joé Dwèt Filé, avec une scène locale forte incluant NZA Icon, Joe Kingston, etc, pour représenter la culture urbaine béninoise.
F. A. A.

12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le Bénin met en lumière son patrimoine et sa créativité à Dakar


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une délégation du Bénin conduite par l’Agence de développement des arts (…)
Le FiMiKA, un festival au service de la création africaine et de la (…)


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Festival international de mode IKA (FiMiKA), s’est déroulé samedi 06 (…)
Un nouveau pacte pour relancer la lecture publique au Bénin


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin et le Département français de la Vendée viennent de signer une (…)
‘’Mi Kwabo’’, une soirée d’humour mémorable au Palais des Congrès


7 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou a abrité, ce vendredi 5 (…)
Cotonou Comedy Festival s’ouvre sous des éclats de rire


5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Dôme du Sofitel de Cotonou a vibré, jeudi 4 décembre 2025, au rythme (…)
Une immersion au cœur des métiers d’art le 13 décembre


5 décembre 2025 par La Rédaction
Le Club des Métiers d’Art et d’Artisanat du Togo (CMATg) organise une (…)
Un volet intellectuel riche en échanges et connaissances


3 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les materclass et table ronde organisées dans le cadre de la première (…)
Des spectacles d’humour à Cotonou


2 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 5 au 6 décembre 2025, l’Esplanade du Palais des Congrès de Cotonou (…)
Cotonou Comedy Festival démarre avec les masterclass


2 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La première édition du Cotonou Comedy Festival a débuté ce lundi 1er (…)
Ouidah accueille une exposition dédiée au Gèlédè


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
À partir du 20 décembre 2025, la Guest House ‘’L’Air de Rien’’, située (…)
Le Bénin accueille la 5ᵉ édition du Choc des Légendes


25 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour la cinquième fois depuis sa création, le festival Le Choc des (…)
37,9 milliards FCFA pour le Tourisme, la Culture et les Arts en 2026


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les grandes lignes du projet de budget 2026 du ministère du Tourisme, (…)
TV5MONDE soutient la création du Cotonou Comedy Festival


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Partenaire des grands événements culturels africains et des artistes (…)
TiVi5Monde enchante les petits au Centre Eya


16 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Centre communautaire Eya a vibré, vendredi 14 novembre 2025, au (…)
Des échanges pour structurer et développer l’écosystème musical


13 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La directrice adjointe de Cabinet du ministère du Tourisme, de la (…)
« Je découvre dans la culture béninoise une force de l’âme »


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Chado Japon s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux, puis sur (…)
COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 05 NOV. 2025


5 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 05 novembre 2025, (…)
Le développement du tourisme mémoriel au Bénin séduit le Sénégal


2 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié, le (…)
