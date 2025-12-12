TRACE devient partenaire de WeLovEya Festival

Le WeLovEya Festival, événement consacré aux musiques urbaines et à l’afrobeat chaque fin d’année à Cotonou au Bénin, obtient un partenaire média de taille. Il s’agit TRACE.

TRACE, média de référence des cultures urbaines, s’engage désormais aux côtés du WeLovEya Festival. Plateforme incontournable de la musique afro-urbaine et porte-voix de la jeunesse créative, TRACE, à travers ce partenariat, réaffirme sa vision ambitieuse et son engagement fort pour la promotion des talents africains.

L’édition 2025 de WeLovEya Festival aura lieu les 27 et 28 décembre prochain sur l’esplanade de l’Amazone. A l’instar des éditions précédentes, cette nouvelle édition accueille de grands noms de la musique africaine tels que Wizkid, Davido, Gims, Kaaris, Naza, Keblack, Didi B et Joé Dwèt Filé, avec une scène locale forte incluant NZA Icon, Joe Kingston, etc, pour représenter la culture urbaine béninoise.

https://x.com/weloveyaoff/status/1998837369508610132?s=46

F. A. A.

