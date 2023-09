TOUS LIBRAIRES !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon comme à la veille de chaque rentrée des classes, mes petits Neveux et Nièces écrivaillions, armés de cameras, de micros et de plumes s’adonnent aux cérémoniales de la vieille antienne à la mévente " Il n’y a pas d’argent dans le pays. Les parents d’élèves viennent à compte goutes. Ils trouvent que les choses sont chères…"

Depuis plus de deux décennies ces reportages passent à la veille de chaque rentrée, puisque toutes les vendeuses d’haricot ou de bouillie, et tous ceux qui ont un petit cagibi à côté du portail, s’improvisent libraires ou vendeurs de fournitures scolaires, si ce n’est sous des tentes érigées sur toutes les places publiques…

Mais vous mes Neveux et Nièces qui vous targuez de vouloir faire un cours de corrélation entre l’Offre et la Demande à l’intention de vos cousins journalistes, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

