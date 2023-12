TOUJOURS PAGAILLEURS !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que Patou lui-même lors de son émission télévisée samedi dernier, a annoncé que les Béninois ne sont plus tellement pagailleurs, car touchés par la grâce de le Rupture, de gré ou de force. Mais il sait bien que le pays est demeuré un pays de pagaille où les gens attendent impatiemment son départ pour rechuter …

Tiens, a propos de son départ, puisqu’il a dit au cours de l’émission qu’il ne fera pas la promotion d’un proche ou d’un parent, le prenant vicieusement au mot, certains pagailleurs dans l’Opposition seraient en train de jubiler en disant que c’est certainement un des leurs que Patou promouvra et d’autres non moins pagailleurs proches et amis se demanderaient comment faire pour renier proximité et amitié …

Mais vous mes Neveux et Nièces qui demandez que TALON départage adversaires, proches et amis, en portant son choix sur vous, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

