TONATO lance la 7e édition du S2IM

Le ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, José Tonato a procédé au lancement officiel ce lundi 02 octobre 2023, de la 7e édition du Salon international de l’immobilier et des matériaux modernes (S2IM). C’était en présence de Kéyindé Amadou, président du comité d’organisation, de Alain Orounla, et Jean-Claude Codjia, respectivement préfets des départements du Littoral et de l’Atlantique, de Angelo Ahouandjinou, maire de la commune d’Abomey-Calavi, et autres personnalités.

Le Salon international de l’immobilier et des matériaux modernes, grand événement des entreprises intervenant dans le secteur des BTP au Bénin a démarré ce lundi 02 octobre 2023. Il sera l’occasion pour les entreprises de BTP, les usines de fabrication de matériaux de construction, et autres acteurs, d’exposer au public leurs différents produits.

Le S2IM selon le président du comité d’organisation, est un creuset de promotion des matériaux, des matériels et équipements de qualité, respectueux des normes de construction ; de l’innovation mettant un accent particulier sur l’amélioration du cadre de vie et du développement durable. « C’est une opportunité pour élargir son champ d’action commercial à court, moyen et long terme », a souligné Kéyindé Amadou. Il a réitéré à l’occasion, ses sincères remerciements aux partenaires constitués entre autres, des entreprises de BTP, des usines de fabrication de matériaux, des fournisseurs de matériels et équipements, de promoteurs immobiliers, de cabinets d’ingénierie et d’architecture, et du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Un partenariat durable qui d’après lui, participe d’une manière ou d’une autre, au développement du Bénin.

Procédant au lancement du salon, le ministre du cadre de vie a remercié le promoteur qui a su intégrer les recommandations du ministère. Ce qui selon José Tonato, a fait du salon, un salon plus amélioré, agréable et plus efficace. Il a ensuite exprimé ses remerciements aux exposants qui d’après lui, soutiennent « l’expérience » depuis plusieurs années.

Pour le ministre du cadre de vie, ce qui importe le plus pour le gouvernement, c’est d’abord la qualité des matériaux. « La résilience des infrastructures passe par la qualité des matériaux », a-t-il souligné évoquant un projet d’installation de laboratoires avec sa collègue en charge de l’industrie et du commerce pour le contrôle de la qualité des matériaux car, dira-t-il, « c’est une question de vie ou de mort ». « Chaque fois qu’un bâtiment en construction s’écroule, c’est des pertes en vie humaine, et c’est des désastres difficiles à contrôler », a déploré le ministre Tonato.

Le 2e aspect qui importe beaucoup pour le gouvernement selon le ministre du cadre de vie, est celui de la formation. « De la formation dans la mise en œuvre de ces matériaux. Savoir poser un carrelage, savoir installer un réseau électrique, traiter convenablement de l’étanchéité dans une maison, de la plomberie, il ne suffit pas d’avoir des matériaux et des équipements de bonne qualité. Nous avons besoin que sur le plan technique, les gens soient bien formés », a-t-il recommandé.

Pour cette 7e édition du S2IM qui coïncide avec la 38e journée de l’habitat, il a souhaité que les exposants aient de bons contacts, et qu’ils fassent de bonnes affaires ; conditions pour que le salon perdure, et que le partenariat avec le promoteur continue.

« Impact des innovations immobilières sur l’habitat », c’est le thème retenu pour l’édition 2023 du Salon international de l’immobilier et des matériaux modernes soutenu par CETELEC, sponsor officiel. Deux principales innovations sont annoncées. Il s’agit du village S2IM, un nouveau concept qui permet aux participants de se relaxer, de se recréer, et d’apprécier quelques spécialités de la gastronomie béninoise. La 2e innovation de ce salon, est le jeu concours S2IM. L’objectif visé ici est de permettre aux visiteurs de gagner des lots de matériaux et équipements. Des rencontres ‘’B to B’’, des conférences débats, des ateliers de formation, le concours de la meilleure maquette architecturale sont entre autres, les activités prévues à l’occasion de la 7e édition du S2IM qui s’achève le 09 octobre prochain.

