TOGNIFODE lance le concours de recrutement des CP et inspecteurs

Le concours de recrutement des élèves Conseillers pédagogiques (CP), et des élèves inspecteurs a démarré, ce vendredi 27 février 2026, sur toute l’étendue du territoire national. Les épreuves ont été lancées par la ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Véronique TOGNIFODE, au Lycée Béhanzin à Porto-Novo.

Du personnel pour l’encadrement pédagogique dans le sous-secteur de l’enseignement secondaire, technique et professionnel. Trois cent conseillers pédagogiques (300), et cinquante (50) élèves inspecteurs seront bientôt recrutés.

La ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Véronique TOGNIFODE, a lancé les épreuves ce vendredi 27 février 2026, au lycée BEHANZIN à Porto-Novo.

Pour ce qui concerne le corps des élèves conseillers pédagogiques, 338 candidats inscrits pour 300 postes ouverts, ont composé ce vendredi 27 février sur toute l’étendue du territoire national. Quant aux élèves inspecteurs, ils sont au total 400 inscrits pour 50 postes ouverts, et affronteront les différentes épreuves ce samedi 28 février.

Les candidats à ces deux concours selon les services de communication du gouvernement, sont répartis dans 12 spécialités dont 9 relevant de l’enseignement secondaire général et 3 de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle.

Pour la ministre, ces recrutements constituent une étape majeure de la mise en œuvre de la vision du gouvernement pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement du second degré. L’objectif visé à l’en croire, est apporter une réponse structurelle à un déficit dans le corps d’encadrement.

Le processus de recrutement des 300 conseillers pédagogiques et 50 élèves inspecteurs selon le directeur des examens et concours, sera bouclé au plus tard fin mars. Les candidats retenus seront formés à l’École de formation du personnel d’encadrement de l’éducation nationale (EFPEEN) à Porto-Novo.

