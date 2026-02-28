lundi, 2 mars 2026 -

653 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Personnel d’encadrement dans l’enseignement secondaire

TOGNIFODE lance le concours de recrutement des CP et inspecteurs




Le concours de recrutement des élèves Conseillers pédagogiques (CP), et des élèves inspecteurs a démarré, ce vendredi 27 février 2026, sur toute l’étendue du territoire national. Les épreuves ont été lancées par la ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Véronique TOGNIFODE, au Lycée Béhanzin à Porto-Novo.

Du personnel pour l’encadrement pédagogique dans le sous-secteur de l’enseignement secondaire, technique et professionnel. Trois cent conseillers pédagogiques (300), et cinquante (50) élèves inspecteurs seront bientôt recrutés.
La ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Véronique TOGNIFODE, a lancé les épreuves ce vendredi 27 février 2026, au lycée BEHANZIN à Porto-Novo.

Pour ce qui concerne le corps des élèves conseillers pédagogiques, 338 candidats inscrits pour 300 postes ouverts, ont composé ce vendredi 27 février sur toute l’étendue du territoire national. Quant aux élèves inspecteurs, ils sont au total 400 inscrits pour 50 postes ouverts, et affronteront les différentes épreuves ce samedi 28 février.

Les candidats à ces deux concours selon les services de communication du gouvernement, sont répartis dans 12 spécialités dont 9 relevant de l’enseignement secondaire général et 3 de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle.
Pour la ministre, ces recrutements constituent une étape majeure de la mise en œuvre de la vision du gouvernement pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement du second degré. L’objectif visé à l’en croire, est apporter une réponse structurelle à un déficit dans le corps d’encadrement.

Le processus de recrutement des 300 conseillers pédagogiques et 50 élèves inspecteurs selon le directeur des examens et concours, sera bouclé au plus tard fin mars. Les candidats retenus seront formés à l’École de formation du personnel d’encadrement de l’éducation nationale (EFPEEN) à Porto-Novo.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

28 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




TECH Global University, la plus grande université en ligne du monde


2 mars 2026 par Judicaël ZOHOUN
L’accès à une éducation de qualité a été facilité par la polyvalence (…)
Lire la suite

Ouverture des candidatures pour le concours international épistolaire


22 février 2026 par Marc Mensah
La Poste du Bénin S.A. a lancé l’édition 2026 du Concours International (…)
Lire la suite

Le partenariat entre Sorbonne Université et Sème City se consolide


22 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La présidente de Sorbonne Université, Nathalie Drach-Temam et le (…)
Lire la suite

Arsène Gbaguidi décroche son Doctorat en Sciences politiques


9 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Arsène Gbaguidi, consultant international est désormais Docteur en (…)
Lire la suite

Des campus numériques avec des salles de télé-enseignement


4 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois a autorisé, mercredi 4 février 2026, les (…)
Lire la suite

167 nouveaux Assistants déployés dans les Universités publiques (Liste)


2 février 2026 par Marc Mensah
Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (…)
Lire la suite

Des chefs de circonscription scolaire dotés de véhicules de fonction


24 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Vingt-quatre (24) véhicules pick-up flambants neufs ont été mis à la (…)
Lire la suite

‎10 nouvelles filières agricoles professionnelles lancées au Bénin


22 janvier 2026 par Marc Mensah
Le ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation (…)
Lire la suite

Les résultats du test de recrutement des AME déjà disponibles


3 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les candidats ayant composé pour le test de recrutement des Aspirants (…)
Lire la suite

7 000 enseignants en formation pour renforcer les performances scolaires


9 décembre 2025 par Marc Mensah
Plus de 7 000 enseignants suivent actuellement des sessions de (…)
Lire la suite

Les attestations de succès de l’examen de Licence déjà disponibles


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les candidats déclarés admis à l’examen nationale de Licence en 2025 (…)
Lire la suite

Un comité technique créée pour la construction de lycées et écoles (…)


9 décembre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction, (…)
Lire la suite

Les meilleurs au Bac 2025 célébrés, des parcelles pour les deux premiers


1er décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les meilleurs candidats à l’examen du Baccalauréat session de juin (…)
Lire la suite

Les résultats des examens nationaux de licence disponibles


29 novembre 2025 par Marc Mensah
Les résultats des examens nationaux de licence, session 2025, sont (…)
Lire la suite

Lancement du 1er Prix Goncourt Choix du Bénin


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Ambassade de France au Bénin a lancé le Prix Goncourt Choix du Bénin. (…)
Lire la suite

De nouveaux Plans d’action de réinstallation mis en œuvre


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de la construction des lycées techniques agricoles, des (…)
Lire la suite

Près de 42 000 candidats composent au CQM 2025


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La session d’octobre 2025 de l’examen du Certificat de qualification (…)
Lire la suite

L’économie sociale et solidaire au cœur de la Rentrée à ESM-BENIN


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
C’est à travers un Séminaire spécialisé, grand creuset d’échanges et de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires