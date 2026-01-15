L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

La distribution des factures d’enlèvement de déchets démarre le 19 jan 2026

15 janvier 2026 par

La société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) informe les populations des communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Porto-Novo et Sèmè-Podji que la (…)

Lire la suite La société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) informe les populations des communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Porto-Novo et Sèmè-Podji que la (…)

Tribunal de commerce de Cotonou TEFOS condamnée à verser 15,4 millions FCFA à une société de sécurité

15 janvier 2026 par ,

La troisième chambre de jugement du Tribunal de commerce de Cotonou a tranché, le 6 janvier 2026, le contentieux opposant la société Technology Foods and Science (TEFOS) à (…)

Lire la suite La troisième chambre de jugement du Tribunal de commerce de Cotonou a tranché, le 6 janvier 2026, le contentieux opposant la société Technology Foods and Science (TEFOS) à (…)

Emploi Recrutement multipostes pour le compte du FNDA

15 janvier 2026 par ,

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de partenariat avec le ProCaR et le renforcement de son effectif, le Fonds National de Développement Agricole (FNDA) (…)

Lire la suite Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de partenariat avec le ProCaR et le renforcement de son effectif, le Fonds National de Développement Agricole (FNDA) (…)

Modernisation des espaces publics à Cotonou Démarrage des travaux de requalification au Palais des Congrès

15 janvier 2026 par ,

Annoncés lors du Conseil des ministres du 26 décembre 2025, les travaux de requalification de l’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou ont démarré sur le site. Des (…)

Lire la suite Annoncés lors du Conseil des ministres du 26 décembre 2025, les travaux de requalification de l’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou ont démarré sur le site. Des (…)

Coopération bilatérale Un nouvel ambassadeur indien au Bénin

15 janvier 2026 par ,

Abhishek SINGH est le nouvel ambassadeur de l’Inde au Bénin. Il a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, Olushegun (…)

Lire la suite Abhishek SINGH est le nouvel ambassadeur de l’Inde au Bénin. Il a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, Olushegun (…)

“Les Revenants” : une exposition d’art qui exporte le Vodun et la (…)

15 janvier 2026 par

La culture béninoise s’illustre à l’international. Du 12 décembre 2025 au 14 janvier 2026, le Ghana accueille « Les Revenants », une exposition artistique consacrée à la (…)

Lire la suite La culture béninoise s’illustre à l’international. Du 12 décembre 2025 au 14 janvier 2026, le Ghana accueille « Les Revenants », une exposition artistique consacrée à la (…)