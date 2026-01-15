TEFOS condamnée à verser 15,4 millions FCFA à une société de sécurité

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) informe les
populations des communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Porto-Novo et Sèmè-Podji que la (…)
Tribunal de commerce de Cotonou
15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La troisième chambre de jugement du Tribunal de commerce de Cotonou a tranché, le 6 janvier 2026, le contentieux opposant la société Technology Foods and Science (TEFOS) à (…)
Emploi
15 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de partenariat avec le ProCaR et le renforcement de son effectif, le Fonds National de Développement Agricole (FNDA) (…)
Modernisation des espaces publics à Cotonou
15 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Annoncés lors du Conseil des ministres du 26 décembre 2025, les travaux de requalification de l’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou ont démarré sur le site.
Des (…)
Coopération bilatérale
15 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Abhishek SINGH est le nouvel ambassadeur de l’Inde au Bénin. Il a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, Olushegun (…)
15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La culture béninoise s’illustre à l’international. Du 12 décembre 2025 au 14 janvier 2026, le Ghana accueille « Les Revenants », une exposition artistique consacrée à la (…)
Réorganisation des marchés
15 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le transfert annoncé des marchands du marché international de Dantokpa pourra-t-il se faire ce jeudi 15 janvier 2026, comme annoncé ? C’est la grande question que l’on se (…)
15 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
L’exercice de toute activité de fourniture ou de vente de services de (…)
15 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La BRVM annonce la double cotation, ce lundi 12 janvier 2026, de (…)
15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Les grandes tendances des élections couplées législatives et communales (…)
15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (…)
14 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Dans le cadre de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc (…)
14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Des individus non encore identifiés ont attaqué, au petit matin de ce (…)
14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) au Bénin a clôturé (…)
14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Maroc renforce sa visibilité sur la scène numérique régionale et (…)
14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Les services de la douane béninoise ont intercepté un important lot de (…)
14 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La mort d’Elvis Wamba, ancien docker au Port autonome de Douala (…)
