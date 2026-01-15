jeudi, 15 janvier 2026 -

Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

La distribution des factures d’enlèvement de déchets démarre le 19 jan 2026


15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) informe les populations des communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Porto-Novo et Sèmè-Podji que la (…)  
Tribunal de commerce de Cotonou

TEFOS condamnée à verser 15,4 millions FCFA à une société de sécurité


15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La troisième chambre de jugement du Tribunal de commerce de Cotonou a tranché, le 6 janvier 2026, le contentieux opposant la société Technology Foods and Science (TEFOS) à (…)  
Emploi

Recrutement multipostes pour le compte du FNDA


15 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de partenariat avec le ProCaR et le renforcement de son effectif, le Fonds National de Développement Agricole (FNDA) (…)  
Modernisation des espaces publics à Cotonou

Démarrage des travaux de requalification au Palais des Congrès


15 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Annoncés lors du Conseil des ministres du 26 décembre 2025, les travaux de requalification de l’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou ont démarré sur le site. Des (…)  
Coopération bilatérale

Un nouvel ambassadeur indien au Bénin


15 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Abhishek SINGH est le nouvel ambassadeur de l’Inde au Bénin. Il a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, Olushegun (…)  
“Les Revenants” : une exposition d’art qui exporte le Vodun et la (…)


15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La culture béninoise s’illustre à l’international. Du 12 décembre 2025 au 14 janvier 2026, le Ghana accueille « Les Revenants », une exposition artistique consacrée à la (…)  
Réorganisation des marchés

Incertitude autour du transfert des marchands de Dantokpa à la date butoir


15 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le transfert annoncé des marchands du marché international de Dantokpa pourra-t-il se faire ce jeudi 15 janvier 2026, comme annoncé ? C’est la grande question que l’on se (…)  
Une autorisation préalable avant de fournir le service " WIFI ZONE"


15 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’exercice de toute activité de fourniture ou de vente de services de (…)
La BRVM annonce la double cotation du social bond CRRH-UEMOA


15 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La BRVM annonce la double cotation, ce lundi 12 janvier 2026, de (…)
La CENA annonce les grandes tendances du double scrutin ce mercredi


15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les grandes tendances des élections couplées législatives et communales (…)
Un garde-malade jugé pour avoir vidé le compte d’un patient


15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (…)
AGL s’engage aux côtés de la jeunesse marocaine à travers le parcours (…)


14 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Dans le cadre de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc (…)
Un poste de police incendié à Ouassa-Pehunco


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Des individus non encore identifiés ont attaqué, au petit matin de ce (…)
Les prix à la consommation en hausse en décembre


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) au Bénin a clôturé (…)
Le Maroc élu à la présidence du Forum nord-africain de l’Internet


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Maroc renforce sa visibilité sur la scène numérique régionale et (…)
502 plaquettes de drogue découvertes sous un chargement de riz


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les services de la douane béninoise ont intercepté un important lot de (…)
L’Afrique face à une nouvelle ligne rouge géopolitique


14 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
: La mort d’Elvis Wamba, ancien docker au Port autonome de Douala (…)
1 500 cybercriminels arrêtés au Bénin en 2025


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le bilan de la lutte contre la cybercriminalité au Bénin a été dévoilé, (…)
KANCÍCÀ, la reine Na Agontimé au cœur d’un récit immersif


14 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Maison de la Culture de Ouidah accueille l’exposition-projection (…)
BIO Invest appuie Vital Finance avec 3 millions d’euros au Bénin


14 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le directeur général de BIO Invest, Joris Totté, et le directeur (…)
L’ADPME au cœur de nouvelles opportunités pour les PME


14 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Des hommes d’affaires japonais souhaitent faciliter à travers l’Agence (…)
UBA BENIN, BANQUE DE L’ANNEE 2025 AU BENIN


14 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Une autre étoile pour UBA Bénin ! La filiale du Groupe United Bank for (…)
156 personnalités promues/nommées dans l’Ordre national


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Par décret présidentiel en date du 03 décembre 2025, le Grand Maître (…)
En vidéo, la visite de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun Days 2026


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, aux (…)
Les vœux de Patrie Talon à la Nation Béninoise


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’orée de la nouvelle année, le chef de l’Etat Patrice Talon a (…)
Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
Final Four de la CAN : qui poursuivra la lutte pour le trophée ?


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
1xBet, le meilleur site de paris sportifs international, sponsor (…)
Nicéphore Dieudonné SOGLO aux CELEBRATION DES VODOUN DAYS AOUIDAH


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Initiateur de « Ouidah 92 » qui a ouvert la voie aux actuels Vodun (…)
La Police républicaine se dote de 4 aéronefs de type ULM


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Police républicaine accroît ses capacités d’anticipation et de (…)
Axel Merryl, meilleur artiste africain contemporain aux AFRIMA 2026


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Axel Merryl, jeune artiste béninois multi‑facettes, a été couronné (…)
Acteurs armés non étatiques : quand la violence se privatise au Sahel (…)


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Milices d’autodéfense, réseaux criminels, groupes jihadistes : au Sahel (…)
Quand l’affaiblissement de l’État nourrit l’insécurité


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
En Afrique, l’insécurité ne relève pas uniquement de la violence armée. (…)
Bénin : nouvelle ère sécuritaire, 20 terroristes neutralisés en une nuit


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 8 janvier rappelait le triste anniversaire de l’attaque ayant coûté (…)
Six personnes arrêtées pour vol de 163 g d’or


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
6 personnes dont un cuisinier ont été interpellées par la police dans (…)
4 individus arrêtés pour vol et recel de câbles électriques


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La police a démantelé un réseau spécialisé dans le vol et le recel de (…)
Le procès du député Soumaïla S. Boké renvoyé au 24 février


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le député Soumaïla Sounon Boké, membre du parti d’opposition Les (…)
Le Bénin reprend sa production pétrolière après 27 ans d’arrêt


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin s’apprête à produire à nouveau du pétrole ! Le champ (…)
Le Bénin et le Nigeria intensifient leur collaboration économique à (…)


13 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Benin–Nigeria Business Forum (BNBF), plateforme stratégique de (…)
