TECH Global University, la plus grande université en ligne du monde

L’accès à une éducation de qualité a été facilité par la polyvalence des modalités en ligne et l’utilisation d’outils technologiques numérisés adaptés au mode de vie de chaque étudiant. Dans ce contexte, TECH Global University se présente comme la principale option pour l’enseignement supérieur, se distinguant comme la plus grande université numérique du monde. En tête du classement mondial des établissements d’enseignement, TECH Global University propose un vaste catalogue académique comprenant plus de 14 000 diplômes universitaires disponibles dans onze langues différentes, couvrant diverses disciplines et facultés telles que les Sciences de la Santé, les Sciences Sociales, le Design, l’Ingénierie, le Droit, l’Économie, le Marketing, les Affaires, les Langues, la Communication, l’Éducation, les Arts et les Humanités.

Un catalogue académique de référence internationale, non seulement pour sa méthodologie d’étude, mais aussi pour son corps professoral composé de plus de 6 000 enseignants de classe mondiale. Des professeurs, des chercheurs, des professionnels des cinq plus grands hôpitaux du monde et des cadres supérieurs de multinationales, dont Isaiah Covington, entraîneur de performance des Boston Celtics, Magda Romanska, chercheuse principale au Harvard MetaLAB, Ignacio Wistuba, président du département de pathologie moléculaire translationnelle au MD Anderson Cancer Center et D.W Pine, directeur de la création du magazine TIME, parmi beaucoup d’autres. Cet engagement en faveur d’un corps enseignant international de haut niveau a valu à TECH le surnom de « Harvard en ligne ».

En outre, cette université se concentre sur l’offre d’une éducation de premier ordre, en proposant des programmes tels que des licences, des mastères officiels, des mastères propres, des mastères avancés, des certificats avancés, des certificats et des diplômes. Tout cela afin d’offrir aux étudiants la meilleure expérience d’apprentissage et de les tenir au courant des derniers développements dans chaque domaine de connaissance. Grâce à cet engagement rigoureux d’adaptation à l’environnement professionnel, et selon les données du cabinet de conseil KPMG, 99 % des étudiants TECH obtiennent un emploi qualifié avant la première année d’obtention de leur diplôme.

L’accent mis sur la qualité de l’enseignement a valu à TECH non seulement d’être désignée par FORBES comme la « meilleure université en ligne du monde », mais aussi de se voir décerner le badge Google Partner Premier, une distinction qui souligne l’engagement de l’université en faveur d’un environnement numérique de la plus haute qualité.

D’autre part, cette recherche constante d’une qualité académique élevée n’est pas passée inaperçue auprès des plus de 500 000 diplômés de cette université. En effet, après plus de 4 000 évaluations, TECH a obtenu une note de 4,9 sur 5 sur le site d’évaluation rigoureux Trustpilot, réputé pour vérifier la véracité de chacun des avis exprimés.

TECH, le « Harvard en ligne », dispose du meilleur Corps Enseignant International

TECH Global University a conçu son propre modèle d’apprentissage appelé Relearning, qui consiste en un système pédagogique 100 % en ligne basé sur la répétition. En outre, c’est la première université en ligne à la combiner avec la Méthode des Cas perturbatrice, en incorporant ce matériel avec d’autres ressources didactiques, telles que des simulations en ligne, des notes techniques, ou des cas d’entreprise authentiques.

Les programmes et le processus d’apprentissage sont conçus à partir de matériel choisi par des enseignants qualifiés et expérimentés, afin d’offrir un enseignement de qualité. Les résultats sont reflétés dans un format multimédia interactif qui permet aux concepts et aux informations d’être compris plus rapidement, plus efficacement et de rester plus longtemps en mémoire.

La méthode de réapprentissage se concentre sur la fourniture d’une expérience d’étude basée sur la répétition guidée qui permet aux apprenants de pratiquer de nouvelles compétences à l’aide d’un matériel d’enseignement multimédia spécial. Les contenus sont spécialisés dans l’amélioration du processus d’enseignement et du temps d’apprentissage des élèves, ce qui permettra de surmonter la Courbe de l’Oubli étudiée par le psychologue Hermann Ebbinghaus.

TECH souhaite ainsi démocratiser l’accès à une éducation de haute qualité afin d’améliorer les compétences des étudiants, de mettre à jour leurs domaines professionnels et d’améliorer leurs connaissances grâce à la méthode spéciale fournie dans chaque programme.

TECH, université leader en matière d’employabilité avec 99%

TECH est la plus grande université numérique du monde. Avec un catalogue impressionnant de plus de 14 000 programmes académiques disponibles en 11 langues, elle est leader en matière d’employabilité, avec un taux de placement de 99 %.

Elle est officiellement reconnue en Amérique, comme TECH Universidad (Mexique). Elle est également très présente en Afrique, avec TECH RUCU University (Tanzanie) et TECH Euromed University (Maroc), et en Europe avec TECH Global University (Andorre) et TECH Universidad (Espagne).

Grâce à son orientation internationale, TECH est présente dans plus de 150 pays et a été reconnue à deux reprises par le Financial Times comme l’une des 250 entreprises à la croissance la plus rapide en Europe au cours des dernières années. Cela lui a permis de devenir l’université officielle de la NBA, offrant des programmes exclusifs enseignés par des dirigeants, des entraîneurs et d’anciens joueurs de la plus grande ligue de basket-ball du monde.

D’autre part, le prestigieux magazine Forbes l’a distinguée comme la « meilleure université numérique du monde », en soulignant sa méthodologie d’apprentissage innovante, le Relearning, ainsi que la mise en œuvre de la Méthode des Cas de Harvard.

Elle dispose également d’un corps professoral ivy league, à l’égal de Harvard et de Stanford. Ses plus de 6 000 professeurs travaillent dans les meilleures entreprises, organisations et institutions du monde. Les plus grandes multinationales (Amazon, Apple, Google, Nike...), les meilleurs hôpitaux (Mayo Clinic, MD Anderson...) ou les meilleures institutions sportives (Boston Celtics, Dallas Cowboys...) prêtent leurs meilleurs professionnels pour diriger les programmes académiques de TECH.

La qualité de son infrastructure numérique et ses normes éducatives élevées ont été reconnues par Google, qui lui a accordé le statut de « Google Partner Premier », une distinction réservée aux 3 % d’institutions numériques les plus performantes.

TECH est également considérée comme l’Université la mieux évaluée par ses étudiants, avec une note moyenne de 4,9 sur 5 dans plus de 25 000 évaluations publiques sur les principaux portails internationaux.

