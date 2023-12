TALON tranche une polémique née du choix de la Fondation Clément au François

En visite de travail à la Martinique, le chef de l’Etat Patrice TALON a tranché une polémique né du choix de la Fondation Clément au François, retenu comme lieu d’accueil de l’exposition “Révélation ! Art contemporain du Bénin” ce jeudi 14 décembre.

Les organisations anticolonialistes martiniquaises ont critiqué la Fondation Clément au François, retenu comme lieu pour abriter l’exposition “Révélation ! Art contemporain du Bénin”. Le chef de l’Etat Patrice TALON au cours de sa visite de travail à la Martinique ce jeudi 14 décembre 2023, a défendu le choix porté sur ce lieu. « C’est un endroit chargé d’histoire, de drames et de nature à réveiller des douleurs. Nous le comprenons très bien. Mais, chacun est dans son rôle. Moi, en tant que responsable d’un pays entier, je pense que, parfois, les occasions les plus controversées peuvent servir une cause », a laissé entendre le président de la République. Pour lui, « même dans les contextes les plus difficiles, on doit être capable de construire quelque chose. Cette occasion pourrait permettre aux responsables de l’Habitation et la Fondation Clément d’ouvrir, peut-être, la voie à des échanges permettant, tout doucement, de gommer et d’effacer ces rancœurs et difficultés qui persistent en empêchant la construction de la Nation martiniquaise solide et unifiée », a-t-il indiqué.

Ce jeudi 14 décembre 2023, les organisations anticolonialistes ont exprimé leur indignation quant au choix de la Fondation Clément comme lieu d’accueil de l’exposition « Révélation ! Art contemporain du Bénin ». Par le truchement d’un communiqué, Serge Letchimy, un ardent défenseur, a qualifié la sélection de l’ancienne habitation de profondément troublante sur le plan politique et moral.

F. A. A.

15 décembre 2023 par ,