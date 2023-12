TALON se prononce sur la présidentielle 2026 ce samedi

Le président de la République, Son Excellence Patrice TALON a été reçu dans une émission spéciale, ce samedi 23 décembre 2023, à partir de 20h30 sur la Télévision nationale. Le chef de l’État s’est prononcé au cours de l’entretien sur plusieurs sujets d’actualité. La présidentielle de 2026 et les vagues de suscitations de candidatures : Cas de la dynamique OB 26, la rencontre avec les responsables du parti Les Démocrates, et plusieurs autres sujets seront abordés.

Liste des sujets annoncés selon une publication du gouvernement.

*• le message sur l’état de la Nation 2023 ;*

*• la mise en œuvre du Programme d’Action du Gouvernement ;*

*• l’élection présidentielle de 2026 (avec les suscitations de candidatures : Cas de la dynamique OB 26) ;*

*• la rencontre avec les responsables du parti d’opposition « Les Démocrates » ;*

*• les nouveaux développements de la situation au Niger ;*

*• la redynamisation des relations entre le Bénin et le Nigéria ;*

*• ...etc.*

L’émission a été diffusée en simultané sur la Télévision nationale (ORTB), et les télévisions privées Canal 3, Eden TV, Etélé, Carrefour TV et sur les canaux digitaux de la Présidence de la République.

