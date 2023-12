TALON promet d’être très actif pour sa succession

Dans le cadre de la présidentielle de 2026 au Bénin, le chef de l’Etat Patrice TALON sera très actif dans le choix de son successeur. Il l’a fait savoir samedi 23 décembre 2023 lors d’un entretien sur la Télévision nationale. L’objectif à l’en croire, sera de préserver les acquis.

Pour la présidentielle de 2026 au Bénin, le chef de l’Etat Patrice TALON sera à « égale distance » par rapport à tous ceux qui nourrissent l’ambition de lui succéder. Très préoccupé par la préservation des acquis de sa gouvernance, il sera, à l’instar de plusieurs autres béninois, très actif dans la désignation de son successeur. Le président de la République a exprimé sa position au sujet de sa succession lors d’une émission spéciale samedi 23 décembre 2023 sur la Télévision nationale.

« Je suis un citoyen béninois, je veux que mon pays progresse, que mon pays avance, je ne vais pas dire, après moi le chaos », a confié le président de la République rassurant de sa détermination à œuvrer pour que son successeur soit un homme capable de préserver les efforts qui ont été faits jusque-là. « Je serai actif pour que la suite, dans l’idéal que nous sommes en train de bâtir ensemble ; et les béninois voudront bien que le pays continue de progresser. On sera tous actifs pour que la suite se passe mieux qu’il y a aujourd’hui. Mon souhait est que le Bénin progresse, que demain soit meilleur à aujourd’hui et qu’on constate tous que le meilleur doit venir », a confié Patrice TALON.

A 02 ans environ de la présidentielle, on assiste depuis quelques mois, à une vague de suscitations de candidatures, dont celle de Olivier BOKO, un ami, et proche collaborateur du président de la République.

F. A. A.

23 décembre 2023 par ,