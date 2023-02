TALON nomme bientôt le chef de file de l’opposition

Le chef de l’Etat Patrice TALON va procéder très bientôt à la nomination du chef de file de l’opposition au Bénin. Au terme des dernières élections législatives, cette fonction devra être attribuée au président du parti Les Démocrates (LD), seule formation politique déclarée de l’opposition, et représentée au parlement, 9e législature.

Conformément aux dispositions de la loi 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l’opposition en République du Bénin, le président de la République va procéder à la nomination par un décret en Conseil des ministres, du chef de file de l’opposition au Bénin. Selon l’article 8 de la loi sur le statut de l’opposition, Eric HOUNDETE, président du parti Les Démocrates, seul parti de l’opposition représenté à l’Assemblée nationale au terme des législatives de janvier 2023, devrait être investi dans ce rôle. « Le chef de file de l’opposition, est le chef du parti politique déclaré de l’opposition ayant le plus grand nombre de députés à l’Assemblée nationale à l’occasion des dernières élections législatives », stipule cet article.

Le chef de file de l’opposition peut être sollicité par le chef de l’État pour des missions et des questions qui touchent les intérêts de la nation. sa nomination est toujours attendue après l’installation des députés dimanche 12 février 2023.

Paul HOUNKPE, secrétaire exécutif nation du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a été le tout premier chef de file de l’opposition nommé au Bénin. Il avait été nommé au terme des dernières élections communales et municipales.

F. A. A.

