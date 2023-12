TALON ignore la candidature de BOKO à la présidentielle 2026

Le chef de l’Etat Patrice TALON ne sait pas si Olivier BOKO, son ami et proche collaborateur sera candidat à la présidentielle de 2026 au Bénin. Il l’a fait savoir samedi 23 décembre 2023 lors d’une émission spéciale sur la Télévision nationale.

Les Béninois vont élire le successeur de Patrice TALON au cours de la présidentielle de 2026. A 02 ans de cette échéance électorale très attendue, l’on assiste à une vague de suscitations de candidatures, dont celle de Olivier BOKO, ami et proche collaborateur du chef de l’Etat Patrice TALON. Répondant aux questions des journalistes ce samedi 23 décembre 2023 sur l’ORTB, le chef de l’Etat semble ne pas être informé de la candidature de Olivier BOKO. « Je ne sais pas s’il est candidat », c’est ce qu’a confié Patrice TALON répondant à la question sur la suscitation de la candidature de Olivier BOKO. Pour lui, le moment n’est pas encore arrivé. « Je ne suis pas de genre à faire la promotion de ma famille, de mes amis, de mes proches en matière politique. C’est pas mon genre », a confié Patrice TALON.

Ces critères, fait-il savoir, ne vont pas déterminer son choix pour la promotion de tel ou tel candidat. « Je ne suis pas dans un tel schéma, mais je suis à égale distance de tout le monde. […]. On verra bien ce que les partis vont décider en ce qui concerne les candidatures qu’ils ont promouvoir. La responsabilité m’impose de rester serein à égale distance et de participer au renforcement de ce que nous avons mis en place comme dynamique politique », a expliqué Patrice TALON.

Dans sa détermination à préserver les acquis, il a rassuré au cours de l’entretien avec les journalistes, qu’il sera très actif pour sa succession en 2026.

F. A. A.

24 décembre 2023 par ,