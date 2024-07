TALON honore les lauréats aux différents examens nationaux

Le Chef de l’Etat Patrice TALON a reçu ce mercredi 31 juillet 2024, les meilleurs élèves et écoliers aux différents examens de fin d’année. La rencontre a lieu au Palais de la Marina à Cotonou.

Les meilleurs élèves et écoliers aux examens de Certificat d’études primaires (CEP), du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), et du Baccalauréat étaient au Palais de la Marina ce mercredi 31 juillet 2024. Ils ont été reçus par le Chef de l’Etat Patrice TALON qui leur a adressé ses vives félicitations. L’objectif de la rencontre initiée par le Président de la République vise d’une part, à honorer ces lauréats aux divers examens, et d’autre part, à promouvoir l’excellence. Selon nos sources, les trois (3) premiers de chaque département au CEP, soit 36 écoliers et les dix (10) premiers au BEPC et au BAC sur le plan national, ont pris part à la rencontre avec le Chef de l’Etat.

Ces lauréats honorés au Palais de la République ce mardi, ont été conviés aux festivités du 64e anniversaire de l’indépendance qui sera célébré ce jeudi 1er août sur le Boulevard de la Marina.

