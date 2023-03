TALON félicite le nouveau président nigérian

Le chef de l’État Patrice TALON a félicité jeudi 02 mars 2023, Bola Ahmed TINUBU, président élu au terme de la présidentielle au Nigéria. A travers une publication sur sa page Facebook, il a exprimé sa volonté de travailler avec le nouveau président au raffermissement des « relations fraternelles » entre le Bénin et le Nigéria.

En son nom, et au nom du peuple béninois, Patrice TALON a exprimé ses « chaleureuses félicitations » à Bola Ahmed TINUBU, nouveau président nigérian. Dans son message de félicitations, le chef de l’État a également exprimé sa volonté de pouvoir travailler très bientôt avec le nouveau président. « Je me réjouis tout particulièrement de pouvoir travailler avec vous, très bientôt, au raffermissement des relations fraternelles et de coopération qui unissent nos deux États ; et à la dynamisation de nos instances sous-régionales et continentales », a-t-il écrit. Patrice TALON dit par ailleurs être convaincu qu’avec le nouveau président, le Bénin et le Nigéria écriront ensemble les pages d’une coopération plus impactante, au bénéfice des deux peuples .

Avant de former ses vœux de paix et de prospérité pour le Nigéria, il a d’abord souhaité au nouveau président, ses vœux de santé et de succès dans ses fonctions.

