TALON échange avec LI QIANG et ZHAO LEJI

Le président béninois Patrice TALON a échangé successivement avec le Premier ministre chinois LI QIANG et ZHAO LEJI, Président de l’Assemblée Nationale Populaire de Chine dans la matinée de ce vendredi 1er septembre 2023 à Pékin (Chine).

En visite de travail officielle en Chine sur invitation du Président de la République populaire de Chine, XI JIPING, le président béninois Patrice TALON a rencontré le Premier Ministre de Chine LI QIANG dans la matinée du vendredi 1er septembre 2023 au grand palais du peuple à Pékin.

Le Chef de l’Etat a été reçu ensuite par ZHAO LEJI, Président de l’Assemblée Nationale Populaire de Chine.

Patrice TALON a présenté à ses hôtes quelques réformes structurantes opérées au Bénin. Les efforts accomplis pour l’amélioration du climat des affaires, en matière de bonne gouvernance, dans le sous-secteur de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, etc. ont été passés en revue au cours des échanges.

Le président béninois a sollicité l’implication des deux personnalités chinoises pour le renforcement des liens de coopération entre la Chine et le Bénin.

Une rencontre avec le Président de la République populaire de Chine, XI JIPING et Patrice TALON est prévue. Elle sera d’une série de séances de travail.

Plusieurs accords de coopération seront signés dans le cadre de cette visite officielle de travail en Chine qui prendra fin le 4 septembre 2023.

M. M.

1er septembre 2023 par