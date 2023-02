TALON définit le modèle du professeur d’université

Procédant à l’installation de la délégation générale au contrôle et à l’éthique dans l’enseignement supérieur, le chef de l’Etat a défini le modèle de l’enseignant du supérieur au Bénin. Le professeur d’université selon Patrice TALON devra répondre à un certain nombre de critères.

Patrice TALON définit le modèle de l’enseignant du supérieur au Bénin. D’après lui, le professeur d’université devra « être un expert dans sa discipline, et son expertise devra être régulièrement évaluée par d’autres experts de renommée internationale ». Il devra également « savoir transmettre ses connaissances et être d’un professionnalisme irréprochable ». Le professeur d’université selon le chef de l’Etat, « devra aussi et surtout, s’interdire toute liaison ou tentative de liaison amoureuse avec son apprenant ».

Selon le président de la République, les grades du Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (CAMES) ne donneront plus automatiquement droit aux fonctions d’enseignement dans le supérieur public. « Une qualification complémentaire sera requise », a-t-il précisé.

La délégation générale au contrôle et à l’éthique dans l’enseignement supérieur est composée de 07 membres dont une femme. Sa mission est de veiller à la qualité du contenu des enseignements, de promouvoir la conscience professionnelle et d’œuvrer à l’assainissement des mœurs.

20 février 2023