TALON condamne l’usage de la force militaire dans les relations internationales

Le chef de l’État Patrice TALON est opposé à l’usage de la force militaire dans les relations internationales. Il l’a exprimé dans la soirée du dimanche 05 mars 2023 au cours d’un entretien sur LCI.

La position de Patrice TALON sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine est sans ambiguïté. « Cette guerre est malheureuse », a-t-il confié au cours d’un entretien sur LCI dimanche 05 mars 2023. La Russie rappelle le chef de l’État, est un ami de vieille date pour le Bénin, mais le Bénin condamne l’assaut des forces militaires russes en Ukraine. « Malgré l’intervention de la Russie en Ukraine, la Russie reste un ami du Bénin.

Ce n’est pas parce que nous sommes des peuples amis qu’il faut se garder de ne pas condamner ce que fait la Russie en Ukraine.

Le Bénin condamne. L’usage de la force n’est pas à promouvoir », fustige le président de la République.

L’usage de la force dans le règlement des conflits internationaux insiste-t-il, est dangereux ; et exprimer une neutralité serait « une façon de promouvoir l’usage de la force pour régler les conflits internationaux ». « Cela est dangereux notamment pour les pays du Sud comme le Bénin, et encore davantage pour les pays qui ont une force militaire faible, qui n’ont pas de puissance militaire », a fait observer le président de la République. Pour Patrice TALON, la cause d’une intervention militaire en territoire étranger, quelle soit juste ou pertinente, là n’est pas le débat.

Il invite par ailleurs à éviter de chercher si « une cause fut-elle juste, ne puisse justifier l’intervention par l’armée dans les relations internationales ». « Il ne faut pas que la force soit le moyen de règlement des conflits, quelle que soit la pertinence de la cause », a martelé le chef de l’État.

F. A. A.

6 mars 2023 par ,