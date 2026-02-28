T Gang et Fo Logozo en concert ce samedi à Family Beach

Les artistes T Gang et Fo Logozo offrent un géant concert au public de Cotonou et environs, ce samedi 28 février 2026, sur le site officiel du Festival international des arts du Bénin (FInAB), à Family Beach de Cotonou, situé dans la rue de la direction générale de MTN-Bénin.

Du show ce samedi 28 février à la plage du Family Beach de Cotonou. La musique, l’une des expressions artistiques au cœur de la 4e édition du Festival international des arts du Bénin, sera une fois encore célébrée sur le site du Family Beach.

Un géant concert aura lieu avec les artistes T Gang Le Technicien et Fo Logozo, l’une des légendes du rap béninois. Plusieurs autres artistes dont Fanny Sènan, Marie Diallo, Vova Music, etc, sont également annoncés sur scène pour un spectacle mémorable. Le ticket d’entrée est au prix de 1000 francs CFA.

Démarré vendredi 20 février dernier, cette 4e édition du Festival international des arts du Bénin a offert une riche programmation où la musique, la danse, le théâtre et les arts vivants, ont révélé les talents des artistes et la création contemporaine. Le programme officiel s’achève ce dimanche 1er mars 2026.

F. A. A.

