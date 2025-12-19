La BOAD octroie 5 milliards FCFA à Syrrius Industries SA

Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a approuvé, jeudi 18 décembre 2025, un montant de 5 milliards FCFA au profit de la société Syrrius Industries SA pour la construction et exploitation d’une unité d’assemblage robotisé de matériels informatiques et électroniques dans la Zone Industrielle de Glo-Djigbé, au Bénin.

A l’issue de la 149ème session ordinaire du Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), présidée par Serge Ekue, la société Syrrius Industries SA installée dans la Zone Industrielle de Glo-Djigbé, au Bénin obtient un financement de 5 milliards de FCFA. Ce fonds est destiné à la construction et l’exploitation d’une unité d´assemblage robotisé de matériels informatiques et électroniques.

Selon la BOAD, « cette infrastructure contribuera à l’industrialisation du Bénin, à travers l’assemblage, en local, de terminaux électroniques et informatiques, notamment des ordinateurs, tablettes, téléphones et autres (décodeurs et drones), conformes aux standards internationaux, à des coûts compétitifs ».

