Sylvestre Monnou remporte la 3e édition de "Porto Tennis Open"

Sylvestre Monnou a remporté hier au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, la 3e édition du tournoi de tennis "Porto Tennis Open". Le Béninois s’est imposé face au ghanéen Johson Acqua pour s’adjuger pour la première fois le trophée.

Ravi d’avoir remporté la compétition dont il revait depuis le coup d’envoi, Sylvestre n’a pas caché ses impressions. « J’étais concentré sur le tournoi depuis le lundi que je suis à Porto-Novo. Cela fait ma 3è participation à ce tournoi et mon objectif était de le remporter », a-t-il confié. Très déterminé, il s’est imposé au ghanéen Jhonson Acqua 6/3, 5 /3 (abandon) de l’adversaire.

Chez les dames, c’est la nigériane Marylove qui a eu raison en finale, de la togolaise Dosse Vania (6/0 ; 6/3).

La cérémonie de clôture a été honorée par le président de la Fédération béninoise de Tennis

(FBT), Jean-Claude Talon et plusieurs membres de son Comité exécutif. « Le patron du Tennis s’est dit heureux d’avoir assisté au spectacle produit par les finalistes. Il a félicité les différents athlètes venus des six pays. Profitant de l’occasion, M. Jean-Claude Talon a annoncé que dans peu de temps, le Bénin aura des infrastructures afin de multiplier ses chances d’avoir plus de pratiquants aux différentes compétitions africaines et sous-régionales. En ce qui concerne Porto-Novo, la réfection des courts a été évoquée par le premier responsable de la FBT »

Le président de l’ONG Play Your Game,

Alphonse Gandonou initiateur de la compétition a remercié toutes les délégations présentes sur l’événement. Il a reconnu l’apport conséquent de la FBT et des autres sponsors. "Pour le délégué du tournoi, on ne peut terminer sans dire merci à la Mairie de Porto-Novo, à l’UNFPA et au président de la Fédération béninoise de Tennis (FBT) Jean-Claude Talon".

Les résultats

Finale messieurs

Sylvestre Monnou bat Johson Acqua 6/3, 5/3 (abandon)

Vainqueur double Sylvestre MONNOU Bénin et ayaba Desmond du Ghana.

Finale DAMES

Marylove Gwards du Nigeria bat Dosse Vania du Togo (6/0 ; 6/3).

27 février 2023 par