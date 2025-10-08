mercredi, 8 octobre 2025 -

Marche pour le football béninois

Sylvain Bossouvi marche vers Rabat pour les Guépards

(6 182 km à pied pour porter les couleurs du Bénin à la CAN 2025)




Le marcheur béninois Sylvain Bossouvi s’est engagé dans un défi monumental : parcourir 6 182 kilomètres à pied entre Cotonou et Rabat, capitale du Maroc. À travers cette expédition baptisée « Marche de l’Espoir », il veut exprimer son soutien aux Guépards du Bénin, qualifiés pour la cinquième fois à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025).

Un départ symbolique depuis la place Bio Guéra
C’est à la place Bio Guéra, devant le supermarché Érevan à Cotonou, que Sylvain Bossouvi a prévu le départ de cette aventure humaine et sportive.
Autour de lui, quelques passionnés, membres de l’Union des Motards du Bénin, des représentants de Moov Africa et du groupe Logistics Assistance – partenaires engagés à ses côtés.

Le marcheur prévoit de parcourir environ 70 kilomètres par jour sur une période estimée à soixante jours. Son itinéraire traversera plusieurs capitales ouest-africaines : Lomé, Accra, Abidjan, Dakar, puis Nouakchott, avant d’atteindre Rabat, où il espère rejoindre le camp de base des Guépards.

« Je marche pour encourager nos Guépards »
Confiant et déterminé, Sylvain Bossouvi a partagé sa motivation avant de s’élancer :
« Je marche pour encourager nos Guépards et montrer qu’avec de la volonté, tout est possible. »
Pour lui, cette marche symbolise le courage, la discipline et la foi en la réussite — des valeurs qu’il souhaite voir incarner par l’équipe nationale tout au long de la compétition.

Un passionné de défis extrêmes
Ce n’est pas la première fois que Sylvain Bossouvi repousse ses limites.
Le marcheur a déjà réalisé le tour des 77 communes du Bénin à pied, participé à la Course de la Paix autour du pays avec son frère Carlos Bossouvi, et parcouru en 2023 la distance Cotonou–Conakry pour soutenir la Fédération béninoise de rugby.

Son engagement, entre sport, patriotisme et solidarité, lui vaut aujourd’hui l’admiration d’un large public, aussi bien au Bénin qu’au sein de la diaspora.

Un appel à la solidarité populaire
Dans le cadre de cette nouvelle aventure, Sylvain Bossouvi lance un appel à contribution nationale.
Chaque Béninois est invité à soutenir symboliquement sa marche en contribuant à hauteur de 200 F CFA par kilomètre parcouru.
Une manière de marcher avec lui, à distance, pour encourager les Guépards à écrire une nouvelle page de l’histoire du football béninois au Maroc.

Vous pouver suivre l’évolution de sa marche et ses escales à travers l’Afrique de l’Ouest sur les pages officielles de ses partenaires et sur les réseaux sociaux.

Hashtags officiels :
#SylvainBossouvi #MarcheDeLEspoir #CotonouRabat #GuépardsDuBénin #CAN2025 #BeninSport #Team229 #FiersDetreBeninois#Cappfm#Adjignon

Mesmin AFANOU

8 octobre 2025 par La Rédaction




