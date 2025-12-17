mercredi, 17 décembre 2025 -

Sécurité nationale américaine

Suspension partielle d’entrée aux États-Unis pour les Béninois




Les États-Unis ont décidé d’imposer des restrictions d’accès à leur territoire aux ressortissants de plusieurs pays. Le Bénin fait partie de la catégorie ‘’ suspension partielle’’.

Le Bénin est désormais sur la liste des pays soumis à des restrictions d’entrée sur le territoire américain. Cette liste a été rendue publique ce 16 décembre 2025, par la Maison Blance à travers une proclamation présidentielle intitulée “Restreindre Et Limiter L’entrée Des Ressortissants Étrangers Pour Protéger La Sécurité Des États-Unis”. Selon le Président des États-Unis d’Amérique, cette décision prise après examen des rapports fournis par les agences compétentes, vise à protéger la sécurité nationale américaine.

Le Bénin se retrouve dans la catégorie ‘’ Suspension partielle de l’entrée des ressortissants de pays préoccupants’’. Cette décision est sous réserve des exceptions catégoriques et des dérogations au cas par cas. « Selon le rapport sur les séjours prolongés, le Bénin avait un taux de séjour prolongé de 12,34 % pour les visas B-1/B-2 et un taux de séjour prolongé de 36,77 % pour les visas F, M et J. L’entrée aux États-Unis des ressortissants du Bénin en tant qu’immigrants et en tant que non-immigrants titulaires de visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M et J est suspendue », informe la décision.
Les agents consulaires sont appelés à réduire la durée de validité de tout autre visa de non-immigrant délivré aux ressortissants du Bénin dans la mesure permise par la loi.

Les autorités américaines précisent toutefois que la mesure pourra être révisée si les pays concernés améliorent leurs mécanismes de coopération sécuritaire et administrative. Aucune réaction officielle des autorités béninoises n’a encore été rendue publique.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso




