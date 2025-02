Suspension des chantiers non autorisés dans le périmètre nord de la route des pêches

En exécution des recommandations du rapport d’audit général des constructions érigées dans le périmètre nord de la route des pêches, il est procédé à la suspension de tous les chantiers non autorisés et identifiés dans le domaine. L’information a été donnée par le Secrétaire exécutif de la Marie de Cotonou à travers un communiqué en date du 24 février 2025. Tous les maîtres d’ouvrage sont invités à régulariser leur situation, sans délai, conformément aux dispositions du décret n° 2024-1051 du 24/07/2024 portant approbation du règlement d’urbanisme de la zone littorale et balnéaire en République du Bénin.

25 février 2025 par ,