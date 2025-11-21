Surclassée, la Béninoise Bouama Natchimdjabo triomphe chez les +70 kg

La jeune Béninoise Bouama Collette Natchimdjabo est sacrée championne d’Afrique de kick-boxing dans la catégorie des plus de 70 kg (Low Kick). Elle a décroché ce titre lors du championnat d’Afrique qui s’est déroulé au Caire du 02 au 04 octobre 2025.

Bouama Collette Natchimdjabo, jeune athlète béninoise relève le défi de la médaille d’or à l’édition 2025 du championnat d’Afrique de kick-boxing. Initialement classée dans la catégorie des moins de 70Kg, elle a été surclassé dans la catégorie des plus de 70 Kg, et a pu remporter l’or dans cette catégorie.

Pour parvenir à ce résultat, le jeune athlète dit avoir travaillé des mois durant avec ses entraîneurs et ses coéquipiers. « Rien n’a été simple. Mais nous avons tenu, et décrocher l’or aujourd’hui qui est l’une des plus belles récompenses de ma carrière sportive », a-t-elle confié au quotidien La Nation.

Face à ses adversaires plus coriaces, la différence selon l’athlète, s’est faite au niveau des jambes. Très rapide et se basant sur ses réflexes acquis en taekwondo, elle dit avoir su imposer un combat basé sur la vitesse. Ce qui lui a permis de remporter la victoire en demi-finale et en finale.

L’édition 2025 du championnat d’Afrique de kick-boxing a réuni 08 pays africains et extra-africains. Le Bénin, représenté par 09 athlètes, s’en sort avec 09 médailles dont 06 en or, 02 d’argent et 01 de bronze.

Après ce sacre, l’athlète et ses coéquipiers entendent observer quelques jours de repos, puis reprendre les entraînements pour les échéances importantes qui s’annoncent. Elle a évoqué notamment les mondiaux prévus fin novembre, les compétitions nationales, les championnats d’Afrique 2026, ou encore, divers galas internationaux. « L’objectif est de poursuivre la progression sans jamais relâcher les efforts », a-t-elle confié au quotidien de service public.

F. A. A.

