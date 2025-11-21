vendredi, 21 novembre 2025 -

379 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Championnat d’Afrique de kick-boxing

Surclassée, la Béninoise Bouama Natchimdjabo triomphe chez les +70 kg




La jeune Béninoise Bouama Collette Natchimdjabo est sacrée championne d’Afrique de kick-boxing dans la catégorie des plus de 70 kg (Low Kick). Elle a décroché ce titre lors du championnat d’Afrique qui s’est déroulé au Caire du 02 au 04 octobre 2025.

Bouama Collette Natchimdjabo, jeune athlète béninoise relève le défi de la médaille d’or à l’édition 2025 du championnat d’Afrique de kick-boxing. Initialement classée dans la catégorie des moins de 70Kg, elle a été surclassé dans la catégorie des plus de 70 Kg, et a pu remporter l’or dans cette catégorie.
Pour parvenir à ce résultat, le jeune athlète dit avoir travaillé des mois durant avec ses entraîneurs et ses coéquipiers. « Rien n’a été simple. Mais nous avons tenu, et décrocher l’or aujourd’hui qui est l’une des plus belles récompenses de ma carrière sportive », a-t-elle confié au quotidien La Nation.

Face à ses adversaires plus coriaces, la différence selon l’athlète, s’est faite au niveau des jambes. Très rapide et se basant sur ses réflexes acquis en taekwondo, elle dit avoir su imposer un combat basé sur la vitesse. Ce qui lui a permis de remporter la victoire en demi-finale et en finale.
L’édition 2025 du championnat d’Afrique de kick-boxing a réuni 08 pays africains et extra-africains. Le Bénin, représenté par 09 athlètes, s’en sort avec 09 médailles dont 06 en or, 02 d’argent et 01 de bronze.
Après ce sacre, l’athlète et ses coéquipiers entendent observer quelques jours de repos, puis reprendre les entraînements pour les échéances importantes qui s’annoncent. Elle a évoqué notamment les mondiaux prévus fin novembre, les compétitions nationales, les championnats d’Afrique 2026, ou encore, divers galas internationaux. « L’objectif est de poursuivre la progression sans jamais relâcher les efforts », a-t-elle confié au quotidien de service public.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le marcheur béninois Sylvain Bossouvi bloqué à Dakar


21 novembre 2025 par La Rédaction
Le marcheur béninois Sylvain Bossouvi, engagé dans un défi pédestre (…)
Lire la suite

Le Marocain Achraf Hakimi sacré Ballon d’or africain


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’international marocain, Achraf Hakimi a remporté le Ballon d’or 2025 (…)
Lire la suite

Les Guépards s’inclinent devant les Etalons 3-0


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’un match amical, au Maroc, ce mardi 18 novembre 2025, les (…)
Lire la suite

Droits de Diffusion du Football et Évolution des Revenus


13 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le football génère des revenus considérables grâce à la diffusion (…)
Lire la suite

La Fondation ARISE et la SIPI-Bénin renforcent l’Association Les Tigres (…)


11 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Fondation ARISE et la Société d’investissement et de promotion de (…)
Lire la suite

Le SG de la FéBéBOXE condamné à 24 mois de prison


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a (…)
Lire la suite

Le Bénin face au Burkina Faso le 18 prochain


30 octobre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre des journées FIFA de mi-novembre, Les Guépards du Bénin (…)
Lire la suite

Calendrier complet de la CAN Maroc 2025


26 octobre 2025 par Marc Mensah
Le calendrier de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 a été (…)
Lire la suite

Télécharger 1xBet original au Bénin facilement sur Android et iOS en 2025


26 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Si tu aimes suivre les matchs et miser un peu pour pimenter tes (…)
Lire la suite

Le Bénin défie le Nigéria mardi prochain


21 octobre 2025 par Marc Mensah
Les Amazones du Bénin affrontent mardi prochain, à Lomé, les (…)
Lire la suite

Le Bénin accueille le Championnat féminin U20 de l’UFOA-B


21 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin s’apprête à vibrer au rythme du football féminin. Du 3 au 10 (…)
Lire la suite

Retour de la Ligue des champions : pariez sur les matchs clés de la (…)


21 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La principale Coupe d’Europe reprend ses droits après la pause pour les (…)
Lire la suite

Loto Popo dédie une victoire émouvante à Sidy Diakhaté


19 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Malgré le choc émotionnel provoqué par la disparition de Sidy Diakhaté, (…)
Lire la suite

Coton FC arrache un nul précieux à San Pedro


18 octobre 2025 par Marc Mensah
Les Béninois de Coton FC et les Ivoiriens du FC San Pedro se sont (…)
Lire la suite

Faites le plein d’adrénaline avec les plus belles affiches de la semaine !


17 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ne manquez pas le retour des plus grands championnats européens et (…)
Lire la suite

Le rêve des Guépards brisé par les Super Eagles (0-4)


14 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le rêve d’une première qualification des Guépards du Bénin à une phase (…)
Lire la suite

Ouverture de la billetterie pour la CAN Maroc 2025


13 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
La billetterie de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations (…)
Lire la suite

Les Guépards à Uyo pour un match décisif contre le Nigéria


12 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont rallié la ville de Uyo au Nigéria, où ils (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires