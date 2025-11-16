dimanche, 16 novembre 2025 -

551 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Révision de la Constitution du Bénin

Structure, composition et fonctionnement du Sénat




La proposition de loi portant révision de la constitution adoptée par les députés de la 9e législature lors de la séance plénière du vendredi 14 novembre 2025, instaure désormais un Sénat au Bénin. Cette nouvelle institution selon les nouvelles dispositions est composée des membres de droit (d’office), de membres désignés, et de membres supplémentaires.

Le Sénat créé au Bénin. Les députés en adoptant la proposition de loi portant révision de la constitution l’ont instituée. Cette nouvelle institution de la République est composée de membres de droit, de membres désignés et de membres supplémentaires.

Les membres de droit (d’office)
Les membres de droit selon une source proche de la cellule de communication de la Présidence de la République regroupent :
 les anciens Présidents de la République ;
 les anciens Présidents du Parlement ;
 les anciens Présidents de la Cour constitutionnelle (élus, ayant exercé au moins la moitié de leur mandat).

Les membres désignés
Selon les nouvelles dispositions, les membres désignés regroupent :
 05 personnalités issues des forces de défense et de sécurité (choisies parmi les anciens chefs d’État-major ayant assumé des responsabilités majeures) ;
 des membres supplémentaires désignés à parité par le Président de la République et le Président du Parlement si le nombre de membres de droit n’atteint pas 25.

Le mandat et la direction du Sénat
Le mandat des sénateurs désignés est fixé à 05 ans, renouvelable.
Cette nouvelle institution est dirigée par un Président, un Vice-président et un Rapporteur, tous élus pour un mandat de 05 ans renouvelable.
L’âge maximum pour être membre du Sénat est de 85 ans. Selon les dispositions transitoires, cette limite d’âge ne s’applique pas à la première mandature. L’objectif visé étant de permettre aux premiers sénateurs de siéger pleinement jusqu’à la fin de leur mandat.

Obligation de réserve et de neutralité
Les sénateurs ne peuvent exercer aucune activité politique partisane. Ils sont soumis à une obligation stricte de réserve politique pour garantir l’indépendance et la sagesse institutionnelle du Sénat.
Les députés en adoptant la nouvelle révision, ont rallongé les mandats du Président de la République, des députés, et des conseillers communaux, qui passent désormais à 7 ans.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Nouvelle vague de démissions au parti LD après la révision de la (…)


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Après le député Justin Adjovi, secrétaire national à la Trésorerie du (…)
Lire la suite

L’enregistrement des dossiers de candidature en cours pour les législatives


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les partis politiques régulièrement constitués au Bénin, et qui (…)
Lire la suite

Justin Adjovi abandonne Les Démocrates


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Ce samedi 15 novembre, Justin Adjovi, jusqu’alors Secrétaire national à (…)
Lire la suite

Des ex-« Démocrates » dans le rang du parti UP-R


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
A Bantè dans le département des Collines, des militants du parti (…)
Lire la suite

Les duos Wadagni-Talata et Hounkpè-Hounwanou validés par la Cour


13 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Seuls les duos Romuald Wadagni-Mariam Chabi Talata et Paul (…)
Lire la suite

Le dépôt des candidatures aux législatives démarre le 15 novembre


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a annoncé (…)
Lire la suite

Les listes de UP-R, BR et FCBE retenues pour les communales


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) vient de publier la (…)
Lire la suite

Les partis LD et Moele Bénin disqualifiés pour les élections municipales


10 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Par décision La Cena a rendu public la liste des partis autorisés pour (…)
Lire la suite

Les enseignants affichent leur soutien à Romuald Wadagni


8 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Réunis ce samedi 8 novembre 2025 à Godomey, les enseignants venus des (…)
Lire la suite

La plénière suspendue à l’Assemblée nationale


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La plénière à l’Assemblée nationale ce mercredi 5 novembre 2025, a été (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 5 novembre 2025, sous (…)
Lire la suite

Christian Lagnidé défend un mandat unique à compter de 2031


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’ancien ministre dans le gouvernement du président Mathieu Kérékou, (…)
Lire la suite

Ce que le parti LD aurait dû faire, selon Patrice Talon


4 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans un entretien à la télévision nationale, le président Patrice Talon (…)
Lire la suite

Le parti LD dispose de 72 h pour mettre à jour son dossier


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le parti ‘’Les Démocrates (LD)’’ dispose d’un délai de 72 heures pour (…)
Lire la suite

Patrice Talon se prononce sur l’actualité ce mardi


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon se prononce sur (…)
Lire la suite

Voici les membres du Conseil d’Administration du CNSR


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Par décret N° 2025-652 du 22 octobre 2025, le président Patrice Talon a (…)
Lire la suite

Les deux duos de candidats à la Cour constitutionnelle


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle du Bénin reçoit, ce mardi 4 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Talon échange avec les députés de la mouvance ce mardi


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À la veille de l’examen de la proposition de révision de la (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires