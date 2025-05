Star Venture lancé au Bénin pour soutenir l’entrepreneuriat innovant

Le Bénin, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et le Grand-Duché de Luxembourg ont procédé à la signature d’un partenariat pour la mise en œuvre du programme Star Venture. C’est en marge des Assemblées annuelles et du Forum des affaires de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Le programme Star Venture au Bénin sera désormais mis en œuvre au Bénin. Une cérémonie de signature entre le Bénin, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et le Grand-Duché de Luxembourg a lancé le lancement de programme. Elle a eu lieu en présence de Romuald Wadagni, Ministre d’État, Ministre de l’Économie et des Finances, en charge de la Coopération du Bénin, Odile Renaud-Basso, Présidente de la BERD et des représentants du gouvernement luxembourgeois.

Mis en œuvre depuis 2019 dans plus de 25 pays, le programme Star Venture a pour objectif d’identifier et d’accompagner les start-ups prometteuses grâce à un accompagnement sur mesure comprenant mentorat, ateliers stratégiques, conseils opérationnels, ainsi qu’un accès facilité aux investisseurs internationaux. Le Luxembourg soutient le programme à travers le Small Business Impact Fund de la BERD.

Le Bénin est le premier pays d’Afrique subsaharienne où le programme Star Venture sera déployé en synergie avec les acteurs locaux de l’écosystème entrepreneurial. Ce partenariat permettra entre autres de de renforcer le secteur privé béninois. Depuis mai 2024, le Bénin a rejoint la BERD en tant que 75ᵉ actionnaire.

À propos du programme Star Venture

Lancé par la BERD en 2019, Star Venture a pour vocation de soutenir les start-ups à fort potentiel dans les pays d’intervention de la Banque. Le programme ambitionne de transformer durablement les écosystèmes entrepreneuriaux locaux. Depuis sa création, il a déjà accompagné plus de 350 jeunes entreprises, en leur apportant les ressources nécessaires pour accélérer leur croissance et maximiser leur impact sur l’économie locale.

