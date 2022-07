Star Féminine Band en tournée européenne

L’orchestre des filles qui fait la fierté du Bénin " Star Féminine Band " est en tournée européenne. Ce samedi 02 juillet 2022, le groupe était sur scène au festival "Eurockéennes".

Star Féminine Band sur des spectacles en France. L’orchestre de sept musiciennes et chanteuses de Natitingou, département de l’Atacora, est en tournée de plusieurs semaines en Europe.

Le groupe est constitué de jeunes filles âgées entre 11 et 18 ans et qui jouent leurs propres instruments.

L’histoire musicale de Star Feminine Band commence en 2016 avec l’idée du musicien béninois André Baleguemon de former un groupe exclusivement féminin à Natitingou, dans le nord-ouest du Bénin.

Avec le soutien de la municipalité de la commune, le trompettiste et guitariste amateur lance un communiqué sur les ondes de radio Nanto FM afin de mettre en œuvre son projet.

Après la sélection, sept jeunes filles d’ethnie waama et nabo (Marguerite, Julienne, Angélique, Sandrine, Anne, Urrice et Grâce) ont commencé l’aventure avec le musicien. Les filles apprennent la batterie, la guitare, les harmonies vocales, le piano.

Angélique et Urrice sont à la batterie et au chant, secondées par Marguerite, la troisième batteuse. Sandrine est aux claviers, tout comme Grâce, qui œuvre également au chant. Julienne est à la basse et Anne à la guitare.

La diva Béninoise Angélique Kidjo est leur inspiration principale.

Un premier album sous le label Born Bad Records

En 2018, la rencontre avec le jeune ingénieur français Jérémie Verdier en mission dans la région donne une autre dimension au projet. Séduit par le talent des jeunes filles, il collabore pour l’enregistrement des premiers morceaux de Star Feminine Band.

Le producteur Jean-Baptiste Guillot du label français Born Bad Records entend ces bandes et part à la rencontre des filles. En 2020, le label produit et sort le premier album de l’orchestre Star Feminine Band de Natitingou.

Les sept jeunes filles de Star Feminine Band qui continuent d’aller à l’école abordent des thématiques telles que la scolarisation des filles, la maltraitance et les violences faites aux filles et la valorisation de la culture. Elles chantent entre autres en bariba, en fon et en français.

Star Feminine Band a déjà donné plusieurs concerts à Natitingou et dans les localités environnantes.

Le groupe Star Feminine Band est entré en Playlist sur France Inter et plusieurs autres médias français.

Le premier album du groupe qui vante l’avenir de la femme africaine est disponible sur www.bornbadrecords.net. Parmi ses morceaux qui cartonnent, il y a "Femme africaine", "Peba" et bien sûr "La musique".

