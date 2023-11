Souvenirs du Père Georges Fonteneau

Le souvenir du Père Georges Fonteneau se rappelle à nous une quarantaine de jours après son rappel à Dieu en date du 6 Octobre 2023 à 84 ans en France. A la veille de la messe souvenir en sa mémoire le samedi 18 novembre 2023 en France, nos pensées solidaires et nos recueillements accompagnent ses proches. Le père Georges Fonteneau fut entre autres nombreuses attributions au Bénin notamment à Calavi, vicaire à la paroisse Notre-Dame de Porto-Novo, aumônier, Curé de la paroisse Sacré-Cœur de Porto-Novo etc.

Le père Georges Fonteneau fut missionnaire en RCA, au Zaïre etc.

Les anciens élèves de l’école Saint-Joseph de Porto-Novo se souviennent de lui.

G. Théophile Nouatin

17 novembre 2023 par