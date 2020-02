Les Championnats de France espoirs et Nationaux en salle 2020 ont eu lieu à la Halle Maryvonne Dupureur de Saint-Brieuc les 8 et 9 février 2020. L’athlète béninoise Souliath Saka a remporté la médaille d’argent au 400 mètres avec un chrono de 56’04.

Près de 700 athlètes ont pris part aux Championnats de France espoirs et Nationaux en salle 2020.

