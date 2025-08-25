Soufiyanou Imorou succède à Germaine Compaore après une AG à Cotonou

Le président de la Chambre de métiers de l’artisanat du Bénin, Soufiyanou Imorou, a été plébiscité au terme d’une Assemblée générale élective, samedi 23 août 2025, à la tête du Réseau des Chambres des Métiers de l’Artisanat de l’UEMOA (R-CMA/ UEMOA).

Un Béninois préside désormais le R-CMA/ UEMOA. Soufiyanou Imorou, président de la Chambre de métiers de l’artisanat du Bénin, a été porté à la tête du réseau des chambres de métiers dans l’espace communautaire, succédant ainsi à Germaine Compaore.

Les travaux de cette Assemblée générale du Réseau des Chambres des Métiers de l’Artisanat de l’UEMOA ont été ouverts par Conrad Gbaguidi, président du Conseil économique et social (CES). Ils visent à réfléchir, échanger et décider ensemble de l’avenir de ce réseau qui constitue un pilier essentiel pour le développement économique et social dans l’espace communautaire.

Moment essentiel dira Conrad Gbaguidi car, cette AG engage « l’avenir du Réseau en posant les bases de sa gouvernance, de son unité et de sa crédibilité pour les années à venir ».

Acteurs et responsables du secteur de l’artisanat venus des pays membres de l’Union ont participé aux assises de Cotonou.

F. A. A.

25 août 2025 par ,