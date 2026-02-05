Sosthène Seflimi Zohoun, nouveau secrétaire général adjoint de la FBF

Le nouveau Secrétaire général adjoint de la Fédération Béninoise de Football (FBF) est officiellement entré en fonction, mercredi 4 février 2026.

Sosthène Seflimi Zohoun a officiellement pris fonction lors d’une séance de travail tenue au siège de la Fédération Béninoise de Football (FBF) à Porto-Novo le mercredi 4 février 2026.

Il vient renforcer l’équipe administrative dirigée par le secrétaire général, Claude Paqui, qu’il assistera dans la gestion quotidienne de la Fédération et qu’il pourra suppléer en cas de nécessité. Parmi ses principales missions figurent également le développement du marketing et des partenariats, ainsi que le suivi et la recherche de sponsors, dans un contexte où la mobilisation de ressources demeure un enjeu central pour le football béninois.

Sosthène Seflimi Zohoun a exprimé sa volonté de travailler en équipe et de contribuer à une gouvernance efficace et responsable, tout en s’engageant à apprendre et à s’intégrer progressivement aux mécanismes de fonctionnement de la FBF.

Le nouveau SG adjoint a été nommé le 2 février 2026 par le président de la FBF, Mathurin de Chacus.

M. M.

5 février 2026 par ,