vendredi, 6 février 2026 -

523 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Fédération Béninoise de Football

Sosthène Seflimi Zohoun, nouveau secrétaire général adjoint de la FBF




Le nouveau Secrétaire général adjoint de la Fédération Béninoise de Football (FBF) est officiellement entré en fonction, mercredi 4 février 2026.

Sosthène Seflimi Zohoun a officiellement pris fonction lors d’une séance de travail tenue au siège de la Fédération Béninoise de Football (FBF) à Porto-Novo le mercredi 4 février 2026.

Il vient renforcer l’équipe administrative dirigée par le secrétaire général, Claude Paqui, qu’il assistera dans la gestion quotidienne de la Fédération et qu’il pourra suppléer en cas de nécessité. Parmi ses principales missions figurent également le développement du marketing et des partenariats, ainsi que le suivi et la recherche de sponsors, dans un contexte où la mobilisation de ressources demeure un enjeu central pour le football béninois.

Sosthène Seflimi Zohoun a exprimé sa volonté de travailler en équipe et de contribuer à une gouvernance efficace et responsable, tout en s’engageant à apprendre et à s’intégrer progressivement aux mécanismes de fonctionnement de la FBF.

Le nouveau SG adjoint a été nommé le 2 février 2026 par le président de la FBF, Mathurin de Chacus.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

5 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Un Centre national équestre en voie de construction


4 février 2026 par Marc Mensah
Le Conseil des ministres, réuni le 4 février 2026, a autorisé les (…)
Lire la suite

L’international béninois Junior Olaitan signe avec Besiktas


4 février 2026 par Marc Mensah
Montée en Super Lig pour le jeune footballeur béninois Junior Olaitan ! (…)
Lire la suite

Les Sénégalais lourdement sanctionnés, c’est officiel !


29 janvier 2026 par Marcel HOUÉTO
Le verdict est tombé pour le Sénégal. Mis sur le banc des accusés après (…)
Lire la suite

Le Bénin affronte le Maroc ce mercredi


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards handballeurs affrontent la sélection marocaine, ce (…)
Lire la suite

Le Bénin reste au 92e rang après la CAN 2025


19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a publié ce (…)
Lire la suite

Le Bénin aux JO d’hiver avec Nathan Tchibozo


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Jeux olympiques d’hiver de Milano-Cortina 2026 marqueront une étape (…)
Lire la suite

Le modèle sécuritaire marocain fait référence


18 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) a confirmé la capacité du (…)
Lire la suite

Finale de la CAN, coup d’envoi de l’Open d’Australie et matchs phares (…)


17 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le calendrier sportif mondial de janvier promet de nombreux matchs (…)
Lire la suite

« Comment Mohammed VI a fait du football un levier stratégique pour le (…)


17 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) organisée par le Maroc (…)
Lire la suite

CAN 2025 : pariez sur les quarts de finale du tournoi !


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
1xBet, le meilleur site de paris sportifs international et sponsor (…)
Lire la suite

Ange Gnacadja révèle son parcours exceptionnel sur RFI


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le célèbre photographe sportif béninois Ange Gnacadja a été l’invité de (…)
Lire la suite

Bilan 2025 pour AfroPari : croissance, attention aux besoins des (…)


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
L’année écoulée a été une année importante et fructueuse pour AfroPari. (…)
Lire la suite

Clôture en apothéose de l’édition 2025 lundi dernier


30 décembre 2025 par La Rédaction
Le Tournoi de l’Espoir National de Tennis a pris fin le lundi 29 (…)
Lire la suite

Le Bénin se qualifie avant le match contre le Sénégal


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin sont déjà qualifiés pour les 8emes de finale (…)
Lire la suite

Le Bénin privé d’un cadre pour le match contre le Sénégal


29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin seront face aux Lions de la Teranga ce mardi 30 (…)
Lire la suite

Victoire du Bénin sur le Botswana 1-0


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin ont battu les Zèbres du Botswana ce samedi 27 (…)
Lire la suite

Le 11 de départ de Gernot Rohr face au Botswana


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin affrontent les Zèbres du Botswana ce samedi 27 (…)
Lire la suite

Le Tournoi de l’Espoir de Tennis entre en phase nationale à Porto-Novo


26 décembre 2025 par Marcel HOUÉTO
La phase nationale du Tournoi de l’Espoir de Tennis, organisée par la (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires