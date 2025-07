Soroko, Toura et Kokey reliés à un réseau moderne d’eau potable

Trois arrondissements de la commune de Banikoara viennent de bénéficier d’infrastructures modernes d’approvisionnement en eau.

L’eau potable jaillit désormais des fontaines et des robinets à Soroko, Toura et Kokey, des localités longtemps confrontées à une sévère pénurie. Des bornes fontaines, des stations de pompage et des châteaux d’eau sont désormais en service.

C’est à l’issue d’une mission de l’Agence nationale d’approvisionnement en eau potable en milieu rural (ANAEPMR). Déroulée du 22 au 25 juillet, la mission a permis la réception provisoire de plusieurs ouvrages. L’opérateur Omilayé, désigné pour l’exploitation, a immédiatement enclenché la distribution.

« C’est un nouveau départ pour nos populations », confie Adam Bakari Moussa, chef d’arrondissement de Kokey. Un château d’eau de 75 m³, vingt bornes fontaines et deux stations de traitement d’eau y ont été réceptionnés.

L’eau propre remplace les marigots

Pendant des décennies, les habitants s’approvisionnaient dans des marigots ou puits, souvent à sec ou boueux pendant la saison sèche. « En saison sèche, on buvait presque du sable », se rappelle Bio Kouandé Monkirigui, chef d’arrondissement de Soroko.

À Soroko, la nouvelle station fournit 16 m³ d’eau par heure.

À Atabénou, dans l’arrondissement de Toura, deux forages alimentent un château d’eau de 50 m³.

À Kokey, le forage principal atteint un débit de 32 m³/heure. Les réseaux s’étendent sur plus de 30 kilomètres, couvrant plusieurs localités.

Les ménages peuvent désormais faire la demande d’un branchement particulier, subventionné à hauteur de 10 000 FCFA. « L’eau n’est plus un luxe. À 15 francs la bassine, tout le monde peut y accéder », indique Seko N’GOYE Sabisinon, représentant du chef d’arrondissement de Toura.

Pour les femmes et les jeunes filles, souvent chargées de la corvée d’eau, c’est une libération. « Je n’irai plus loin. La fontaine est devant ma maison », témoigne Yossinatou Bio, habitante de Soroko. Bella Houssougan, mère de famille, voit aussi un changement sanitaire. « Nos enfants ne vont plus tomber malades », a-t-elle indiqué.

« Le Président a tenu parole »

Chaque site comprend des stations modernes avec groupe électrogène, système de chloration, bureaux et toilettes. Des arbres ont été plantés autour des châteaux d’eau. Des lampadaires solaires garantissent la sécurité nocturne.

Ces ouvrages s’inscrivent dans le cadre du programme national d’accès universel à l’eau potable piloté par le gouvernement béninois. Le passage des pompes à motricité humaine aux Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable multi-Villages (SAEP-MV) marque une rupture.

La mission a été accueillie avec ferveur. Chants, danses et prières ont accompagné chaque étape de la réception. « Le Président Patrice Talon nous a fait une promesse. Aujourd’hui, c’est une réalité », affirme l’imam de Kokey, Ousmane Kpandé. Pour Michel Bounou Saka, c’est la fin d’une époque : « Nous tournons la page des maladies hydriques ».

M. M.

30 juillet 2025 par ,