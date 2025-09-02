Le Président du Conseil Économique et Social (CES) Conrad GBAGUIDI a exprimé sa tristesse suite au décès du 2e vice-président de l’institution, Emmanuel Golou. Lire son message.

C’est avec une profonde tristesse et une vive émotion que j’ai appris ce mardi 2 septembre 2025, le rappel à Dieu de Monsieur Emmanuel Golou, Deuxième Vice-Président du Conseil Économique et Social (CES).

Notre institution perd en lui un collègue engagé, un homme de conviction et de devoir, qui a toujours su mettre son expérience et sa sagesse au service du dialogue social et du développement de notre pays. Son départ me laisse sans voix et crée un vide immense au sein du CES, dans mon coeur et dans celui de tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés.

En mon nom personnel et au nom de toute notre institution, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille éprouvée, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble des conseillers du CES.

Que son âme repose en paix !

