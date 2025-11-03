Soglo et Yayi mettront leurs expériences au service de la Nation

Les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yayi pourraient bientôt siéger au sein du futur Sénat de la République du Bénin. Ce sera, suite à l’adoption et à la promulgation de la proposition de révision de la Constitution déposée le 31 octobre 2025 à l’Assemblée nationale par les honorables Aké Natondé et Assan Séibou, respectivement présidents des groupes parlementaires BR et UP-R.

Le texte de proposition de révision de la Constitution prévoit la création d’une seconde chambre parlementaire et institue le Sénat comme organe de stabilité et de continuité de l’État. Selon la proposition, cette nouvelle institution aura pour mission de garantir la sauvegarde des acquis de développement, la cohésion nationale et la paix sociale, tout en participant à la consolidation du débat démocratique.

La composition du Sénat, telle qu’envisagée, fera la part belle à l’expérience et à la sagesse politique. Elle inclura les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l’Assemblée nationale, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle ainsi que les chefs d’état-major des forces de défense et de sécurité. C’est pour « tenir compte des exigences d’une telle chambre politique d’une part, et des expériences requises dans la gestion des dossiers d’Etat d’autre part ». À ces personnalités, seront ajoutés les membres désignés par le président de la République et le Président de l’Assemblée nationale.

Les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi devraient y siéger en tant que membres. Une perspective qui suscite déjà beaucoup d’intérêt dans la classe politique. Leur présence au sein du futur Sénat symbolisera la continuité républicaine et offrira à la Nation l’opportunité de bénéficier de leur expérience, de leur vision et de leur sens de l’État. Le projet de révision, s’il est adopté et promulgué en l’état, permettra de renforcer le pouvoir législatif.

