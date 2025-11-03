lundi, 3 novembre 2025 -

866 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Composition du futur Sénat au Bénin

Soglo et Yayi mettront leurs expériences au service de la Nation




Les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yayi pourraient bientôt siéger au sein du futur Sénat de la République du Bénin. Ce sera, suite à l’adoption et à la promulgation de la proposition de révision de la Constitution déposée le 31 octobre 2025 à l’Assemblée nationale par les honorables Aké Natondé et Assan Séibou, respectivement présidents des groupes parlementaires BR et UP-R.

Le texte de proposition de révision de la Constitution prévoit la création d’une seconde chambre parlementaire et institue le Sénat comme organe de stabilité et de continuité de l’État. Selon la proposition, cette nouvelle institution aura pour mission de garantir la sauvegarde des acquis de développement, la cohésion nationale et la paix sociale, tout en participant à la consolidation du débat démocratique.

La composition du Sénat, telle qu’envisagée, fera la part belle à l’expérience et à la sagesse politique. Elle inclura les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l’Assemblée nationale, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle ainsi que les chefs d’état-major des forces de défense et de sécurité. C’est pour « tenir compte des exigences d’une telle chambre politique d’une part, et des expériences requises dans la gestion des dossiers d’Etat d’autre part ». À ces personnalités, seront ajoutés les membres désignés par le président de la République et le Président de l’Assemblée nationale.

Les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi devraient y siéger en tant que membres. Une perspective qui suscite déjà beaucoup d’intérêt dans la classe politique. Leur présence au sein du futur Sénat symbolisera la continuité républicaine et offrira à la Nation l’opportunité de bénéficier de leur expérience, de leur vision et de leur sens de l’État. Le projet de révision, s’il est adopté et promulgué en l’état, permettra de renforcer le pouvoir législatif.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

3 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




UP-R obtient son récépissé provisoire pour les Communales


3 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a délivré, ce lundi (…)
Lire la suite

Romuald Wadagni, candidat de l’unité et du rassemblement


2 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le candidat de la mouvance présidentielle Romuald Wadagni, aura une (…)
Lire la suite

Séance de travail entre Romuald Wadagni et les députés LD démissionnaires


2 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Romuald Wadagni est le candidat de l’unité et du rassemblement. Une (…)
Lire la suite

Après Sodjinou, le parti LD perd cinq députés


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La crise politique au sein du parti Les Démocrates (LD) s’est accentuée (…)
Lire la suite

Des militants LD se retirent de la course pour les élections générales (…)


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après la présidentielle d’avril 2026, le parti Les Démocrates pourrait (…)
Lire la suite

Ce qu’il faut savoir de la proposition portant institutionnalisation du (…)


31 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les honorables députés Aké Natonde de Assan Seibou respectivement (…)
Lire la suite

La liste électorale informatisée affichée dans les centres de vote


30 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Liste électorale informatisée (LEI) devant servir à l’organisation (…)
Lire la suite

04 nominations dans trois ministères


29 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Plusieurs cadres de l’administration ont été promus à divers postes (…)
Lire la suite

Houngbédji apporte son soutien à la candidature de Wadagni


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers une déclaration rendue publique, ce mardi 28 octobre 2025, le (…)
Lire la suite

Me Agbodjo se met à l’écart de la politique pour se consacrer à son cabinet


28 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Me Renaud Agbodjo a rencontré la presse mardi matin, après (…)
Lire la suite

L’UP-R, premier parti annoncé à la CENA


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les dossiers de candidature du parti Union Progressiste le Renouveau (…)
Lire la suite

Les LD épuisent toutes les voies de recours sans succès


27 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les huit recours introduits par les militants du Parti Les Démocrates (…)
Lire la suite

Le Mouvement WADAGNI2026 MARINA félicite le Président Talon pour son choix


26 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Dans le cadre de la présidentielle 2026, le Mouvement WADAGNI2026 (…)
Lire la suite

Talon reçoit Yayi, aucune déclaration publique après la rencontre


24 octobre 2025 par Marc Mensah
La rencontre annoncée entre le président Patrice Talon et son (…)
Lire la suite

Rien n’a filtré de la rencontre Talon -Yayi


24 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La rencontre entre Yayi et Talon a eu lieu ce vendredi matin. Aucune (…)
Lire la suite

Les Démocrates surpris en pleine manipulation des populations


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La déclaration faite ce mardi 21 octobre 2025 à Parakou à l’endroit des (…)
Lire la suite

La CENA condamne les manœuvres au sein du parti Les Démocrates


20 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Commission électorale nationale autonome (CENA), a réagi à la vague (…)
Lire la suite

Le président Talon entame des concertations avec l’UP-R


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a engagé une série de concertations (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires