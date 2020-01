Soglo, Yayi et Buhari invités à une audience ce mardi

A la suite d’une requête du sieur Alain Diogo en date à Cotonou du 31 octobre 2019, et inscrite au rôle de l’audience de la première chambre de mise en l’état de la Cour constitutionnelle, l’ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo ainsi que Boni Yayi et le président Nigérian Muhamadou Buhari sont invités à se présenter ou se faire représenter ce mardi 07 janvier 2020 à 09 heures à une audience au siège de la Cour constitutionnelle à Cotonou.

Les trois personnalités peuvent faire des observations et produire un mémoire en 05 copies sous huitaine à partir de la date de notification.

Le requérant avait indiqué l’ancien président comme complice et auteur de sabotage de la crédibilité des législatives d’avril dernier.

Le président Buhari est accusé pour la ‹‹fermeture illégale des frontières››. Et Boni Yayi pour ‹‹manipulation contre le peuple béninois, auteur de la manipulation de la fermeture de la frontière››.

