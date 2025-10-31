vendredi, 31 octobre 2025 -

1123 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Actualité politique

Sodjinou et un groupe de députés lâchent Les Démocrates




La crise politique au sein du parti Les Démocrates (LD) s’accentue. La formation politique de l’opposition vient de perdre un nombre important de députés au parlement. Michel Sodjinou et 5 autres députés ont annoncé leur départ du groupe parlementaire LD lors de l’ouverture de la seconde session ordinaire de l’Assemblée nationale.

Liste des députés démissionnaires
1. SODJINOU Michel François
2. ADJOVI Chantal
3. GODONOU Joël
4. Do REGO Lansou
5. Denise HOUNMENOU
6. NAHUM Constant

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Des leaders du parti LD face à la presse ce soir


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un groupe de responsables du parti Les Démocrates (LD), principale (…)
Lire la suite

Une loi portant révision de la Constitution sur la table des députés


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les députés des deux blocs de la mouvance présidentielle, l’Union (…)
Lire la suite

La liste électorale informatisée affichée dans les centres de vote


30 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Liste électorale informatisée (LEI) devant servir à l’organisation (…)
Lire la suite

Les députés LD reconnaissent les dysfonctionnements internes de leur parti


28 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Judicaël ZOHOUN, Marc Mensah
Six députés du principal parti d’opposition Les Démocrates ont adressé, (…)
Lire la suite

Agbodjo lance un appel à Wadagni


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Renaud Agbodjo, candidat du parti Les Démocrates (LD) à l’élection (…)
Lire la suite

Me Agbodjo se met à l’écart de la politique pour se consacrer à son cabinet


28 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Me Renaud Agbodjo a rencontré la presse mardi matin, après (…)
Lire la suite

L’ANIP facilite l’accès aux pièces pour les candidats


27 octobre 2025 par Marc Mensah
À un peu plus de deux mois des élections générales de 2026 au Bénin, (…)
Lire la suite

Les Démocrates multiplient les recours devant la Cour constitutionnelle


26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les sages de la Cour constitutionnelle vont examiner ce lundi 27 (…)
Lire la suite

Le Mouvement WADAGNI2026 MARINA félicite le Président Talon pour son choix


26 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Dans le cadre de la présidentielle 2026, le Mouvement WADAGNI2026 (…)
Lire la suite

YAYI chez TALON pour un « dialogue direct et républicain »


24 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien président de la République, Boni YAYI, président du parti Les (…)
Lire la suite

L’enregistrement des candidatures ouvert pour les communales 2026


24 octobre 2025 par Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a lancé (…)
Lire la suite

Les Démocrates surpris en pleine manipulation des populations


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La déclaration faite ce mardi 21 octobre 2025 à Parakou à l’endroit des (…)
Lire la suite

Michel Sodjinou charge Boni Yayi et dénonce "le mensonge organisé"


19 octobre 2025 par Marc Mensah
Dans une déclaration rendue publique ce dimanche 19 octobre 2025, le (…)
Lire la suite

Affaire Sodjinou : Les Démocrates se trompent de " contentieux " (Juriste)


19 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le différend entre le député François Sodjinou et sa formation (…)
Lire la suite

l’Alliance pour la Renaissance et le Progrès valide son plan d’action


19 octobre 2025 par La Rédaction
L’Alliance pour la Renaissance et le Progrès a effectué sa première (…)
Lire la suite

Le procès de JULIEN KANDE KANSOU renvoyé au 27 Janvier 2026


17 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’opposant poursuivi pour harcèlement par le biais d’un système (…)
Lire la suite

Les médecins chargés d’examiner les candidats prêtent serment


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les Trois (03) médecins assermentés pour évaluer l’état de bien-être (…)
Lire la suite

Le parti ‘’Les Démocrates’’ en flagrant délit de faux


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
En manque de parrainages requis pour valider sa candidature, le duo (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires