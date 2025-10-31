Sodjinou et un groupe de députés lâchent Les Démocrates

La crise politique au sein du parti Les Démocrates (LD) s’accentue. La formation politique de l’opposition vient de perdre un nombre important de députés au parlement. Michel Sodjinou et 5 autres députés ont annoncé leur départ du groupe parlementaire LD lors de l’ouverture de la seconde session ordinaire de l’Assemblée nationale.

Liste des députés démissionnaires

1. SODJINOU Michel François

2. ADJOVI Chantal

3. GODONOU Joël

4. Do REGO Lansou

5. Denise HOUNMENOU

6. NAHUM Constant

31 octobre 2025 par ,