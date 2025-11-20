Sodjinou et Nahum, ex députés LD sur la liste BR

Michel Sodjinou et Constant Nahum, tous deux députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD), sont candidats aux élections législatives de janvier 2026 sur la liste du parti Bloc républicain (BR). Le premier est positionné 2e titulaire dans la 19e circonscription électorale (CE), et le second, 2e titulaire dans la 16e CE.

Contrairement aux informations relayées ces derniers jours sur les réseaux sociaux et via certains médias, Michel Sodjinou, député LD n’est pas candidat sur la liste du parti Union progressiste le renouveau (UP-R). Il est plutôt 2e titulaire sur la liste du parti Bloc républicain dans la 19e circonscription électorale ; laquelle regroupe les communes d’Adjarra, Aguégués, Porto-Novo et Sèmè-Podji. Il a pour suppléant, Avalla W. Charles Omer.

Comme lui, Constant Nahum, député LD démissionnaire se retrouve sur la liste BR dans la 16e CE (7e au 13e arrondissement de Cotonou), 2e titulaire. Il a pour suppléant, Euloge Beo Aguiar.

