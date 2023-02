Social Watch expose les préoccupations des populations au MEF

Social Watch Bénin a présenté lundi 06 février 2023, les préoccupations des populations au ministère de l’Economie et des Finances dans le cadre de l’élaboration du Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuel (DPBEP 2024-2026) initial.

Durant le mois de janvier 2023, Social Watch a recueilli les préoccupations majeures des populations. C’est dans le cadre de l’élaboration du Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuel (DPBEP 2024-2026) initial. A cette séance présidée par le directeur de Cabinet du ministère de l’Economie et des Finances, les aspirations et requêtes prioritaires des populations à la base ont été présentées aux cadres de la Direction Générale de l’Economie. Hermann Orou Takou a salué « la qualité du travail abattu par l’Unité d’Analyse de Social Watch Bénin en matière de suivi budgétaire pour une plus grande transparence des finances publiques au Bénin ».

A.A.A

7 février 2023 par ,