Social Watch Bénin constate un effort minimaliste dans le positionnement des femmes

Social Watch Bénin note un effort minimaliste dans le positionnement des femmes sur les listes de candidature des partis ayant pris part aux élections législatives du 8 janvier 2023.

Analyse du positionnement des femmes sur les listes de candidatures des sept formations politiques en lice. Le réseau Social Watch Bénin a scruté les listes des partis pour « mettre en évidence les efforts supplémentaires réalisés par les formations politiques pour une présence des femmes au-delà des 24 sièges réservés ». Au plan national, informe Social Watch Bénin, sur l’ensemble des 595 postes de titulaires, on compte 5,55% de candidates titularisées et sur le même effectif de postes de suppléants, on note 9,75% de femmes suppléantes. Sur 1190 places de candidats titulaires comme suppléants, 91 portent des candidatures féminines. Le réseau constate qu’en dépit de l’effectif faible, « les femmes ne sont pas à la traine sur les positions. « Cette situation laisse espérer qu’il y aura plus de 24 sièges pour les femmes au Parlement au terme du scrutin. Mais ce supplément ne devrait pas probablement dépasser 5 sièges, si on prend en compte le paramètre de 10% au niveau national et l’envergure de certaines formations politiques », note Social Watch Bénin.

Le réseau émet l’hypothèse selon laquelle trois partis politiques (LD, UPR et BR) pourraient potentiellement mobiliser le minimum exigé de 10% de suffrages exprimés au plan national. « Le Bloc Républicain (BR) vient en tête avec 5 femmes titularisées dont 4 placées en première position dans les 15ème, 16ème, 18ème et 19ème circonscriptions électorales. Ce parti est suivi du parti Les Démocrates (LD) qui a titularisé 2 femmes dont une placée en première position dans la 6ème circonscription électorale. L’Union Progressiste le Renouveau (UPR) n’a, quant à lui, titularisé aucune femme et n’a attribué que trois places de suppléants aux femmes contre sept pour BR et LD », analyse Social Watch.

Faisant le constat d’un effort minimaliste dans le positionnement des femmes, le réseau espère qu’en plus des 24 sièges qui leur sont d’office réservés, 3, 4, voire 5 femmes bien positionnées, pourront compléter ce quota en tirant leur épingle du jeu qui reste encore dominé par les candidatures masculines ».

9 janvier 2023 par ,