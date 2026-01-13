Six personnes arrêtées pour vol de 163 g d’or

6 personnes dont un cuisinier ont été interpellées par la police dans l’arrondissement de Pahou pour une affaire de vol d’or.

La police béninoise a ouvert une enquête à la suite d’une plainte déposée par un employeur nigérian au lendemain des fêtes du nouvel an. Le plaignant a signalé la disparition de 163 grammes d’or à son domicile au Nigéria.

Selon les enquêteurs, le suspect est un cuisinier béninois. Il aurait profité de son accès régulier au domicile pour dérober aux premières heures du 1er janvier 2026, l’or dans l’armoire de son employeur.

Le cuisinier aurait revendu l’or à six millions six cent cinquante-deux mille (6 652 000) FCFA au Nigéria avant de regagner le Bénin.

La traque menée par la police a permis de localiser un premier suspect le 7 janvier 2026, au quartier Bazoumpka, à Pahou.

Au cours de son audition, celui-ci a reconnu son rôle. Il a également fait état de l’intervention d’autres personnes dans l’opération.

Les enquêteurs ont alors procédé à de nouvelles interpellations. Des fonds issus de la revente ont été saisis dans une auberge.

Le montant récupéré est estimé à près de deux millions (2 000 000) FCFA.

Au total, six personnes sont mises en cause pour vol et complicité. Elles seront présentées au Procureur de la République ce mardi 13 janvier 2026.

