Six pays touchés par l’accident de bus STM

L’accident de bus immergé, le 16 août dernier, dans le fleuve Ouémé à hauteur de Thio sur l’axe Savè-Glazoué, a endeuillé des familles au-delà des frontières béninoises.

Les victimes et personnes impliquées dans l’accident de la compagnie STM sont de six nationalités : Bénin, Niger, Togo, Tchad, et Ghana. Une des victimes est une ressortissante allemande d’origine africaine, selon les premières informations rapportées par Bip Radio.

Le Niger a perdu plus de ressortissants dans le drame avec 35 victimes sur les 43 morts enregistrés dans l’accident tragique.

L’identification des victimes se poursuit.

M. M.

21 août 2025 par ,