Six militaires jugés ce mercredi à la CRIET

Poursuivis pour ‘’atteinte à la sûreté de l’Etat’’, six militaires sont présentés ce mercredi 13 juillet 2022 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Six militaires comparaissent devant la CRIET, ce mercredi 13 juillet 2022, pour complot contre la sûreté de l’Etat dans une affaire de coup d’Etat dont le cerveau est un lieutenant en service à Toffo.

Arrêtés le 2 août 2018, quatre des prévenus sont en détention provisoire à la prison de Missérété et deux autres sont à la prison civile de Cotonou.

